AOOR Villa Sofia Cervello, Mazzara nomina nuovi capi Dipartimento aziendali

Sono Fulvio Piazza e Francesco Arcoleo i nuovi capi dipartimento rispettivamente di Chirurgia e dei Servizi. Li ha nominati il direttore generale dell’AOOR Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara.

Piazza, palermitano classe ’63, assume l’incarico di direttore di Dipartimento di Chirurgia. Lavora presso l’ospedale Cervello dal dicembre del 2001 come dirigente medico U.O. di Urologia, nel corso della sua attività ospedaliera si è dedicato, a partire dal 2014, in particolare, alla chirurgia mini invasiva laparoscopica robot-assistita in ambito urologico, mediante l’impiego del primo robot “Da Vinci” installato in Sicilia nel presidio Villa Sofia.

Francesco Arcoleo, 59 anni, è il nuovo direttore di Dipartimento dei Servizi. Coordina il Centro di Riferimento Regionale delle malattie rare del sistema immunitario, centro di eccellenza che ha in carico circa 300 pazienti affetti da malattie rare del sistema immune; è membro del Coordinamento Regionale delle malattie rare, oltre che del direttivo ITACA (Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema) e del network europeo ACARE (angioedema centers of reference and excellence), è docente a contratto presso la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

Com. Stam. + foto