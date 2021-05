Palermo: La direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello” ha ricevuto una delegazione delle rappresentanze sindacali (UIL-FPL, FIALS; NURSIND e NURSING UP) che oggi hanno manifestato attraverso un sit in organizzato davanti la sede legale dell’azienda Palermitana.

Rispetto alle principali rivendicazioni sindacali relative a fasce retributive fondi COVID, progressioni verticali e orizzontali, saldo sistema premiante (incentivazione 2020) e buoni pasti, nel corso dell’incontro – che è stato collaborativo e costruttivo – l’Azienda ha espresso quanto segue:

– per i buoni pasti è stato evidenziato l’obbligo di adesione dell’Azienda alla CONSIP ( Concessionaria Servizi Informativi per la Pubblica Amministrazione), che renderà attiva una convenzione dal mese di giugno 2021, alla quale questa Amministrazione aderirà per fornire tali buoni pasto ai lavoratori aventi diritto;

– per quanto attiene alle rivendicazioni di carattere economico l’Azienda ha comunicato che è in corso di adozione una proposta di delibera di determinazione dei fondi del comparto per l’anno 2021, che verrà sottoscritta la prossima settimana, a cui dovranno seguire i dovuti adempimenti di certificazione contabile dei fondi da parte del Collegio Sindacale;

– per le indennità Covid l’azienda ha condiviso la proposta delle organizzazioni sindacali presenti di considerare come giornate lavorative le assenze degli operatori sanitari per malattia da Covid.

Com. Stam.