AOOR Villa Sofia Cervello, stabilizzati 145 dipendenti. Mazzara: ”Un grosso passo avanti per il rafforzamento del personale aziendale”

La direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello annuncia con soddisfazione la conclusione del percorso di stabilizzazione di 145 dipendenti, selezionati secondo i requisiti normativi previsti dalla vigente legislazione.

Con questo provvedimento, che riguarda personale appartenente alle aree sanitaria, socio-sanitaria, tecnica, amministrativa e dirigenziale, l’Azienda conferma il suo impegno nella valorizzazione delle risorse umane e nella certezza del lavoro, elementi imprescindibili di un sistema sanitario moderno e sostenibile.

Il processo di stabilizzazione, curato dall’Unità Risorse Umane aziendale, diretta da Maria Rosa Gabriella Sanfilippo, riguarda complessivamente 145 dipendenti e include figure professionali diverse: operatori sanitari, tecnici, amministrativi, personale delle attività dirigenziali come di seguito elencate.

Dirigenza medica: Reumatologia 1; Ginecologia e Ostetricia 5; Chirurgia maxillo facciale 1; Malattie dell’apparato respiratorio 8; Urologia 1; Endocrinologia 2; Pronto soccorso pediatrico 1; Nefrologia 1; Gastroenterologia 1; Medicina d’Emergenza e Urgenza 1.

Dirigenza non medica: dirigente Odontoiatria 1; dirigente biologo 3.

Comparto e dirigenza del personale Professionale Tecnico e Amministrativo: 75 infermieri; 14 tecnici sanitari di Laboratorio biomedico; 4 statistici; 6 ostetriche; 4 fisioterapisti; 1 collaboratore amministrativo; 1 assistente sociale; 12 tecnici sanitari di Radiologia medica; 1 dirigente ingegnere elettrico; 1 dirigente ingegnere gestionale.

“La stabilizzazione di questi 145 dipendenti rappresenta un traguardo importante – ha dichiarato il direttore generale, Alessandro Mazzara – perché garantisce maggiore serenità ai lavoratori e consente all’azienda di puntare su professionalità stabili e motivate. È un passaggio essenziale per rafforzare la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Ringrazio in particolare il personale dell’Area Risorse Umane e tutti coloro che hanno collaborato – ha aggiunto Mazzara – Con questa misura di stabilizzazione, il nostro obiettivo è favorire percorsi di crescita, continuità assistenziale e un ambiente di lavoro sostenibile”.

L’Azienda inoltre ha già avviato nei mesi scorsi una selezione interna per la copertura di posti tramite una procedura di progressione verticale. In particolare: 2 posti di Assistente amministrativo; 1 Assistente tecnico Prevenzione e Protezione; 14 Coadiutore amministrativo senior; 3 Operatore tecnico autista ex Bs3; Collaboratore amministrativo –professionale. Questa procedura permette al personale di ruolo di accedere a posizioni vacanti nella categoria professionale immediatamente superiore.

