Apertura di stagione per Club Lotus Italia sul tracciato del Cremona Circuit e tour stradale tra Salsomaggiore Terme e Castell’ Arquato

Il 2022 si apre anche con il riconoscimento del Coni che ha inserito la serie Cli Trophy tra gli “eventi sportivi di interesse nazionale”

MONTECATINI TERME, 24 FEBBRAIO 2022 – Anno nuovo, nuova stagione per Club Lotus Italia, il club di appassionati della celebre casa automobilistica inglese che in Italia conta oltre 400 tesserati. Il 2022 si apre con un doppio appuntamento che unisce, in un unico week-end, una giornata in pista e un divertente tour stradale.

Il primo meeting della stagione è in programma per sabato 26 febbraio sul tracciato del Cremona Circuit che ospiterà l’evento inaugurale di CLI Trophy, la serie di manifestazioni in pista dedicata ai possessori di vetture “Made in Hethel” e derivate. Il calendario 2022 sarà caratterizzato da una importante novità: grazie all’affiliazione di Cli con Opes Italia (Organizzazione Per l’Educazione allo Sport), tutti gli appuntamenti di CLI Trophy saranno annoverati dal Coni, a partire da quest’anno, tra gli “eventi sportivi di interesse nazionale”. Un riconoscimento prestigioso che testimonia il valore della serie targata Cli.

Domenica 27 febbraio, dopo la giornata in pista, spazio invece alle bellezze enogastronomiche, paesaggistiche e alla cultura con il giro su strada che si snoderà tra Salsomaggiore Terme e Castell’Arquato, in provincia di Piacenza.

SABATO 26 FEBBRAIO: CREMONA CIRCUIT – Sabato 26 febbraio si parte con l’adrenalinica pista del Cremona Circuit e con i suoi quasi 4 km di curve e rettilinei. Non mancheranno, al solito, turni esclusivi e cronometrati, alternati a briefing tenuti da tutor esperti. Sarà presente il servizio di assistenza in pista, offerto da Team Santilli. Le vetture ammesse avranno a disposizione 3 turni da 25 minuti ciascuno. L’accesso in autodromo sarà consentito solo alle persone munite di Super Green Pass.

DOMENICA 27 FEBBRAIO: TOUR STRADALE – Domenica 27 febbraio sarà la volta del relax termale a Salsomaggiore Terme e della visita al borgo di Castell’ Arquato. I partecipanti soggiorneranno al Grand Hotel Salsomaggiore: dopo i trattamenti Spa, partiranno per affrontare un divertente tour appenninico con destinazione, appunto, Castell’ Arquato. E’ prevista una visita ai monumenti e palazzi dell’affascinante cittadina medievale, con pranzo sulla centrale piazza del Municipio in cui verranno esposte le vetture. I curiosi potranno osservare da vicino le supercar e conoscere così il mondo Lotus.

Programma di sabato 26 febbraio:

– Ore 10.30 ritrovo in circuito, accreditamento, compilazione/consegna modulo scarico di responsabilità e montaggio trasponder

– 12.00 pranzo

– 13.00 briefing

– 13.45 primo turno

– 15.00 secondo turno

– 15.50 terzo turno

– 16,30 riconoscimenti e saluti.

Programma di domenica 27 febbraio:

– 08.30 colazione presso Grand Hotel Salsomaggiore

– 10.00 trattamenti spa presso Grand Hotel Salsomaggiore

– 12.00 partenza tour appenninico

– 13.00 arrivo a Castell’Arquato, esposizione vetture, visita

– 14.00 pranzo presso Ristorante La Rocca da Franco – Castell’Arquato.

