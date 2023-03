Riunito in Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per rafforzare la cornice di sicurezza delle strutture sanitarie. Apertura e implementazione dei posti di Polizia di Stato presso gli ospedali.

In linea con le direttive di cui alla recente Circolare del Gabinetto del Ministero dell’Interno, si è riunito in data odierna il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Teresa Cucinotta, per affrontare il tema della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie all’interno delle strutture ospedaliere, al fine di delineare, alla presenza dei rappresentanti dell’ASP e dei principali nosocomi cittadini, le azioni dirette al potenziamento dei presidi della Polizia già esistenti e all’inaugurazione di un nuovo posto fisso di Polizia.

In particolare, su proposta del Questore, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha condiviso la nascita di un nuovo posto fisso di Polizia, che vedrà impiegati agenti della Polizia di Stato all’interno del Policlinico e che sarà aperto dalle ore 8 alle ore 20.

L’inaugurazione di questo posto di Polizia si accompagna al potenziamento della presenza di operatori all’interno dell’Ospedale Civico, che garantiranno il presidio dalle 7 di mattina all’1 di notte.

Al “Buccheri La Ferla” il posto di Polizia continuerà ad essere operativo dalle 8 alle 20.

Per l’Ospedale “Villa Sofia – Cervello” sono in corso interlocuzioni per l’individuazione di adeguati locali per ospitare il presidio della Polizia di Stato con la futura istituzione di un posto fisso.

L’implementazione passa non soltanto da un arricchimento dell’organico che consentirà di ampliare i turni di vigilanza ma anche da un affinamento di consegne e mansioni dei poliziotti la cui presenza è stata pensata per soddisfare la percezione di sicurezza anche in termini di necessaria visibilità.

I poliziotti diventeranno dunque, dei punti di riferimento all’interno dei nosocomi, sia per i cittadini che accedono ai servizi sanitari, che per il personale medico , permettendo quindi un efficiente raccordo non soltanto sotto i profili della pubblica sicurezza, ma anche della polizia giudiziaria, avendo, tra gli altri, il compito di acquisire referti medici.

Sulla base delle nuove politiche di assunzione di personale delle Forze di Polizia ed in particolare, della Polizia di Stato e con le successive assegnazioni alla Questura di Palermo, sarà garantita una progressiva implementazione dei presidi di polizia già esistenti, valutando, la possibilità di inaugurarne di nuovi in altri ospedali cittadini.

CS