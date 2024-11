Apollo dionisiaco. Il senso dell’arte alla Biblioteca Nazionale di Roma

L’Accademia Internazionale di Significazione Poesia e Arte Contemporanea, polo no profit di libera creazione, ricerca e significazione del linguaggio poetico e artistico, in convenzione formativa con l’Università degli Studi di Roma Tre, accreditata dalla Regione Lazio,

iscritta all’albo di Roma Capitale, del Comune di Canale Monterano e promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di New York, presidente fondatrice la prof.ssa Fulvia Minetti, vicepresidente il dott. Renato Rocchi, direttore artistico Antonino Bumbica, ha selezionato con la giuria dei semiologi, fra 1.012 pregevoli creazioni provenienti dal mondo, le opere con riconoscimento al merito che intervengono in voce ed in mostra in corso di cerimonia.

L’unidicesima edizione dell’internazionale Apollo dionisiaco celebra il senso della bellezza dell’arte di poeti e artisti emergenti e affermati dal mondo, con arte in mostra, poesia in voce, video e critica in semiotica estetica delle opere, sabato 7 dicembre 2024 dalle ore 14,45 alle ore 18,30 presso l’Auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, ente del Ministero della Cultura.

Il convegno è cammino individuativo nei significati di opere in poesia, opere in pittura, scultura, grafica e fotografia. L’evento celebra la creazione artistica come grembo franco oltre lo spazio e il tempo, nuova possibilità di vita e di mondo. L’analisi critica in semiotica estetica delle opere dell’internazionale Apollo dionisiaco valorizza il senso della bellezza dell’arte come arto del vivere, che muove e congiunge ombra e luce, silenzio e parola, emozione e pensiero.

I poeti e gli artisti con riconoscimento al merito ricevono il diploma dell’Accademia, la critica in semiotica estetica all’opera a firma della prof.ssa Fulvia Minetti e la pubblicazione nell’Antologia Accademica della Poesia Contemporanea online e nella Mostra Accademica dell’Arte Contemporanea online su accademiapoesiarte.com, aperta anche alle opere dei poeti e degli artisti finalisti. Alla terna dei vincitori è conferita la medaglia “Apollo dionisiaco”, per fusione a cera persa del Laboratorio orafo Rocchi di Via Margutta 51 in Roma, effigie del bacio del dionisiaco e dell’apollineo, d’inconscio e di coscienza.

Per la sezione poesia il primo premio, trofeo aureo Apollo dionisiaco, è conferito a Giovanni Leone, per l’opera Obliqua avvenenza, il secondo premio, trofeo argenteo Apollo dionisiaco a Tiziana Gabrielli, Il suono dell’ombra, il terzo premio, trofeo argenteo brunito, a Umberto Di Giacomo, Parafrasi sul… Sogno.

Il riconoscimento al merito speciale della giuria (ex aequo) a: Albertina Minissa, Inesorabile finitudine, Alberto Lotti, Colori, Alessandro Inghilterra, I tuoi vestiti addosso, Alessandro Izzi, Nel grido delle cose morte, Andrea Polini, Qui sarò, Annalisa Pistoia, Il mondo disvelato, Carla Barlese, In memoriam, Chiara Conti, Come una lucciola nella notte, Elena Cecconi, Se sarò ancora qui, Eugenio Cavacciuti (Ettore Fobo), Teorema, Franco Casadei, La poesia, la sua voce, Gabriella Paci, Reliquia, Gerardo Genovese, Eco di luce, Giorgio Versetti, Pensiero sull’infinito, Giovanni Guaglianone, Intrecci, Giuliana Capizzi, Quella sera, Giuliana Donzello, Non chiedere al poeta, Loretta Stefoni, Di un verso l’emozione, Luigi Mattioli, Di nuovo qui, Marco Pezzini, Non parlate al conducente, Maria Ruino, Nell’ora tarda, Monica Mutti, La distanza, Nunzio Buono, Ti penso qui accanto, Silvia Elena Di Donato, Esodo 3,14, Stefano Baldinu, Non volevo far parte del suo buio, Tatiana Begotti, Gli occhi di mia madre, Valentina Rizzo, Come solitudine astrale, Valerio Di Paolo, Ricordi mamma…, Vinicio Salvatore Di Crescenzo, Dai campi a sera, Vittorio Di Ruocco, Amore che ritorni sul cammino.

Il riconoscimento al merito (ex aequo) a:Afroditi Mermiga-Vlachaki, Gli stessi luoghi familiari, Alberto Pedrazzini, È stato ieri (L’è sta ‘iér), Alessandra Marangon, Autunno, Alessandra Romanelli, Aquilone, Alessandro Marroni, Echi del Silenzio, Alessandro Russo, Solo per i nostri occhi, Ali Alqambar, Un cammino che conduce alla Resurrezione, Andrea Arensi, Il Passaggio, Andrea Di Massimo, Ironia della morte, Angelo Farnetano, I baci che ho ricevuto, Antonietta Pastorelli, La bottega dell’artigiano, Daniela Cicognini, Un Altrove, Daniele Giovanni Baccaro, Note di notti che forse infinite, Donatella Nardin, L’occhio verde dei prati, Enrica Florio, Futuro, Epifania Grazia Campagna, Ricordi, Fernando Boaretto, Se qualcosa ritorna, Fiori Picco, Primavera. Un samurai perde l’amore, Francesca Di Marco, Il fruscio di piccole foglie, Francesca Fazio, Il lutto, Francesca Supplizi, Il filo rosso, Gabriella Capone, Baraggia, Giovanna Nosarti, E verranno ancora, Giuseppe Modica, Il diario dei sogni, Giuseppe Raineri, Mare blu come la notte, Giuseppina Crifasi, Pensami, Jean François Moussavou Ngoma, Julie, Liliane Cazeneuve (Lilith), Per scriverti, Lolita Rinforzi, Parole in un sonetto, Lucia D’Abarno, Una linea ideale, Lucia Fornaini, Le ragazze di una volta (E tose de ‘na volta), Luciano Giovannini, Con le mani giunte, Luciano Postogna, Quando il sole riposa, Luigia Favata, L’umana eterna, Luigino Bernardi, Ritorna, Luisa Di Francesco, Il tempo di Erebo, Maria Ranalli, Tempo scalzo, Mario Moretti, Il campo dei fiordalisi, Massimo Gallo, Fotografie da Damasco, Massimo Mezzetti, All’antico castagno, Mauro De Paolis, Il cammino, Melania Evangelista, Pioggia, Michele Ginevra, Brivido febbrile, Patrizia Quaranta, Torre del guado, Pino Ciociola, Attesa, Renzo Piccoli, Meraviglia di un segno, Rosy Gallace, Fuga dalla città, Sabrina Morelli, Fiori d’anima, Salvatore Bordino, Amore, Salvatore Ritrovato, Autunno, Sebahat Söylemez, L’odore della felicità, Sergio Benedetto Sabetta, Bolle, Silvio Di Fabio, Strisce di lacrime, Valeria Marzoli, Oltre.

Per la sezione arte Gaetano Vari, con l’opera Angelo… Narciso, è insignito del primo premio, trofeo aureo Apollo dionisiaco, il secondo premio, trofeo argenteo Apollo dionisiaco, è conferito a Giuliana Capizzi, Cavalli, il terzopremio, trofeo argenteo brunito, è assegnato a Cesare Pinotti, Il giullare.

Il riconoscimento al merito speciale della giuria (ex aequo) a: Anna Fontanella, Vitruvius, Claudio Bandini, When The Children Say Oh, 152, Claudio Limiti, Tempus Fugit, Fabrizio Nicoletti, Sublimazione sacrificale, Gigliola Marinangeli, La pescatrice di sogni, Giorgio Bottò, Inanna, Giovanni Branciforte, Hermes, Giuliano Giuliani, Miss Shangai, Giuseppe Galletta, Pietà femminile, Hamida Sager, Risveglio, Isabella Angelini, Siau cciu Il potere del debole, Johan Schwarzkächel (Mark Pol), Alter Ego, Lakhdar Khiar, Sans Titre N°1, Manuela Pederzolli, L’ulivo rosso, Maria Giacoma Vancheri, L’abbraccio, Natalia Mancini, Astonishment, Onofrio Rella, Caos-Forma, Ornella De Rosa, Nel profondo mare delle emozioni, Raffaello Bongini, Paesaggio, Romeo Mesisca, La vendetta di Cupido su Apollo e Dafne, Stefania Fienili, Umanamente disumani, Yajaira M. Pirela M., Giardino mediterraneo.

Il riconoscimento al merito (ex aequo) a:Andrei Damian, Visioner_1, Angelika Kandler Seegy, Una canzone per la luna, Angelo Mastria, Lichene policentrico, Carlo Rondinone, Tramonto sul pioppeto sommerso, Carmine Antonio Carvelli, Vizi, Cristiano Quagliozzi, La visita, Daria Zyablitseva, La dormiente, Enzo Crispino, La sabbia del tempo #2, Federica Fidanza, Nudo di schiena, Germano Costa, La vita, Giacomo Minella, Compressione spaziale, Gianfranco Gobbini, Misticismo nel Trasimeno, Giorgio Versetti, Vele sul mare, Giovanna Corsi, Il dentro e il fuori, Giuseppina Caserta, Il Volo, Imma Villani, La libertà che si specchia nella verità, Linda Paoli, L’ascensore, Lorenzo Gramaccia, Ti respiro sottovoce, Luigi Rabbai, Migranti, Maristella Angeli, Nuclei di vita, Marlène Hue, Little Ladies, Massimo Rossi, Stati d’animo, Michele Ginevra, Red, Modesto Furchì, Amore… le radici della vita, Monica Argentino, Impressioni di viaggio, Nadia Gistri, Sorella luna, Oscar Pavoni, Ribellione Perenne, Paola Ermini, Focus di un campo all’alba, Paolo Di Nozzi, L’ombra del vento, Ping He, H-1, Polina Karpunina, Speranza, Raffaella Febbo, Regina dei ghiacci, Roberta Carnevali, Thanatos, Roberto Bocchini, Imago Mundi, Roberto Morreale, Big Bang, Roberto Ramirez Anchique, Azzurro profondo, Rosa Anna Argento, Non c’erano prima, Sabrina Trasatti, Gli invisibili, Sibilla Fanciulli, Per Aspera ad Astra.

Il diploma d’onore premia inoltre con nota critica gli artisti dell’Opera Don Calabria: Flaminia De Vitto, Cielo luminoso e Stefano Milanesi, Medicine e il poetaAlessio Manfredi Selvaggi, La filastrocca della diversità.

Con la distinta partecipazione, che premia il pregio letterario e artistico dei minori, sono insigniti di diploma con nota critica i giovanissimi poeti Alessandra Napoli, Nuvole, Alice Poddighe, Il terrore, Ester Distilo, Un raggio di sole, Ginevra Tiezzi, La libertà di una sognatrice, Sara Paolini, Ricordi e i giovanissimi artisti Daniele Maiellaro, Cuore in supporto,Dennis Chirico, La bolla,Emily Schivalocchi,Colors of life, Michele Gaetano Calamita, Lucifero, fallen angel, Miranda Montera, Anime, Pietro Napoli, Donna del mare, Simona Wenxin Chen, La storia del passato.

Presenta la conduttrice Adea Nicoletti. Sono ospiti d’onore in cerimonia gli accademici honoris causa: il giornalista Giuseppe Palmieri, primo Direttore dell’Agenzia di Stampa AdnKronos, la regista teatrale e cinematografica Marina Garroni, la dottoressa Alessandra Barducci. Accompagnano gli ascolti Fabrizio Nicoletti alla chitarra, con Luigi Aloisi alla chitarra e Mauro Menegazzi alla fisarmonica, augurando a tutti di portare la vita nell’arte e l’arte nella vita.

