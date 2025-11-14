Appicca il fuoco in un locale dismesso presso la stazione ferroviaria di Terracina e oppone resistenza ai CC intervenuti. Arrestato un 22enne ritenuto responsabile

Terracina (LT): Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina (LT) hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino nigeriano di 22 anni, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento seguito da incendio.

Nello specifico, i Carabinieri sono intervenuti, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., presso della stazione ferroviaria di Terracina (LT), dove era stato segnalato un incendio sviluppatosi all’interno di un locale dismesso, sviluppatosi poco prima.

Sul posto i Carabinieri hanno riscontrato la presenza dell’indagato che, alla vista dei militari dell’Arma, si è scagliato contro di essi, colpendoli ripetutamente, venendo poi bloccato e tratto in arresto. Dagli accertamenti preliminarmente condotti dagli operanti è emerso che il 22enne si era introdotto abusivamente nel citato locale, alloggiandovi, all’interno del quale aveva incendiato dei pezzi legno.

Sul posto è intervenuto personale dei Vigili del fuoco di Terracina (LT) che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme.

A seguito dell’accaduto, i Carabinieri, per le lievi lesioni riportate, sono ricorsi alle cure del pronto soccorso di Terracina (LT).

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Terracina (LT), in attesa della convalida dell’arresto che si terrà nella mattinata odierna con rito direttissimo.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.