Consegnate i video e le foto ai genitori. E’ questo l’ordine perentorio che arriva dal tribunale di Milano dritto dritto per Apple, alla quale è stato imposto di fornire ai genitori di un ragazzo morto in un incidente stradale i dati digitali già contenuti nel telefonino del figlio e finito distrutto nel sinistro e quindi non più recuperabili altrimenti, ma presenti nel cloud della società americana.

L’intervento del tribunale si è reso necessario perché Apple si era rifiutata di consegnare tali dati ai genitori, che avrebbero invece desiderato rivedere e custodire i video, le foto, i messaggi del figlio, invocando la protezione dei diritti di terzi e sostenendo che i genitori si avrebbero dovuto munire di alcune autorizzazioni particolari. Il tribunale ha invece riconosciuto la legittimità della richiesta, ordinando quindi alla società la consegna dei dati. La decisione, la prima in Italia, secondo quanto riferito dal Corriere della sera, si basa sullle norme contenute nel codice della privacy, che offre ad ognuno di noi la possibilità di decidere se ed a chi lasciare in eredità i diritti sui dati informatici conenuti nel telefonino, nel pc, nel tablet che usiamo giornalmente e che in mancanza di scelta attribuisce tali diritti a chi agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione, come accade proprio per i genitori o i figli.

Ciro Cardinale

CS