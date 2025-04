Approda a Roma lo spettacolo unico della Coppa Europa Boulder

Sabato 5 e domenica 6 aprile 2025 il circuito di Coppa Europa Boulder approderà a Roma, richiamando nella capitale 150 specialisti dell’arrampicata sui blocchi provenienti da 31 nazioni.

La Federazione Internazionale (IFSC) ha deciso di attribuire questo onore, nonchè questa responsabilità, alla FASI, dopo la positiva esperienza della tappa di Coppa Europa disputata a Genova nell’ottobre scorso.

La competizione si disputerà sulla parete outdoor del Centro di arrampicata Monkey Island di Roma, all’interno del Forum Sport Center, in Via Cornelia 493.

Sabato 5 alle ore 10.00 partiranno le qualifiche femminili e alle ore 16.30 le qualifiche maschili. Domenica 6 alle ore 9.00 si disputeranno le semifinali femminili e alle ore 13.00 le semifinali maschili. Alle ore 17.45 avranno luogo le attese finali femminili e alle ore 20.15 le emozionanti finali maschili.

Competeranno molti atleti che spesso vestono la maglia della Nazionale, fra cui l’olimpionico di Tokyo Michael Piccolruaz (Fiamme Oro), 4 volte Campione Italiano Boulder; Davide Marco Colombo (Fiamme Oro), veterano degli azzurri dei blocchi; Niccolò Antony Salvatore (Gollum Climbing Academy), Campione Universitario a Koper, detentore della Coppa Italia assoluta 2025; e altri atleti che stanno raccogliendo risultati sempre migliori nelle ultime stagioni: Francesco Marchionni, Simone Mabboni, Matteo Reusa, Nicolò Sacripanti e Luca Boldrini.

Tra i rivali più temibili: il francese Leo Favot, bronzo nella tappa di Monaco, oro in Coppa Europa Giovanile 2023; il tedesco Alexander Megos, noto principalmente per il suo argento in Coppa del Mondo Lead; il bulgaro Slav Kirov, oro nella tappa di Coppa Europa a Genova, Vice Campione Europeo Giovanile U20, bronzo ai Mondiali Giovanili; il ceco Jan Stipek, oro in Coppa Europa Giovanile U18; lo spagnolo Peinado Franganillo, oro in Coppa Europa Giovanile U20.

Nella rosa femminile saranno presenti per il tricolore Francesca Matuella (Arco Climbing), Campionessa Italiana U20, bronzo in Coppa Europa Giovanile U20; Stella Giacani (The Change SSD), Campionessa Italiana U18, finalista nella prima tappa di Coppa Europa; Irina Daziano (Inout Chiusa di Pesio), argento nella tappa genovese di Coppa Europa 2024; Miriam Fogu, argento in Coppa Italia assoluta 2025, e altre azzurre di ottimo livello, quali Federica Papetti, Caterina Dal Zotto e Leonie Hofer.

Tante le avversarie da tenere d’occhio: la francese Lily Abriat, Campionessa mondiale Giovanile U20; la spagnola Geila Macià martìn, bronzo agli Europei U18; la tedesca Lucia Dörffel, bronzo nella tappa di Monaco; la slovacca Martina Bursikova, oro nella tappa di Genova del 2024, oro in Coppa Europa Giovanile U20 e vice campionessa Europea Giovanile U20.

L’accesso al pubblico è gratuito e fino ad esaurimento posti. Ad arricchire l’esperienza gli spettatori presenti avranno la possibilità di cimentarsi con una parete lead attrezzata appositamente per effettuare la prima esperienza di arrampicata, supportati dallo staff, comprendendo così meglio quali difficoltà superano con apparente facilità gli atleti impegnati sul muro principale.

Per chi non potrà godersi l’evento live sarà comunque possibile seguire la diretta streaming della competizione sulla piattaforma tv.sportface.it e sull’app sportface.tv. La gara inoltre verrà trasmessa in differita su RAI SPORT HD.

Dopo l’esperienza del Campionato Italiano, disputato nella stessa location, ci si aspetta un pubblico ancor più numeroso e caloroso. I campioni internazionali saranno impegnati sul campo gara in evoluzioni al limite del possibile, sfruttando doti di equilibrio, resistenza, esplosività, coordinazione e una buona dose di problem solving, per riuscire a individuare in pochissimi minuti l’itinerario migliore per raggiungere il top. Con tutti questi ingredienti lo spettacolo è garantito!

Com. Stam. + foto FASI