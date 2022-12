Approvati ieri pomeriggio in aula debiti fuori bilancio per oltre 500 mila euro

Si torna in aula oggi per discutere delle partecipate e in particolare dell’istituzione Marsala Schola

Nel corso della seduta di ieri pomeriggio il Consiglio comunale di Marsala, presieduto da Enzo Sturiano, ha proceduto all’approvazione di 7 delibere inerenti debiti fuori bilancio per un ammontare complessivo di oltre 500 mila euro. Le delibere sono state dapprima prelevate e poi esitate favorevolmente all’unanimità dei presenti eccezion fatta per quella iscritta al punto 20 dell’o.d.g. sulla quale si è registrato un voto contrario. Per tutte le delibere di debiti fuori bilancio il Consiglio ha poi votato l’immediata esecutività.

Ad inizio di seduta è stato il consigliere Carnese a sollevare dubbi sull’esame in aula delle delibere considerato che le stesse non erano state preliminarmente sottoposte all’esame delle rispettive commissioni e in particolare di quella alla Finanze. Dubbi condivisi anche da altri consiglieri.

Fra le delibere approvate figura anche quella relativa alla corresponsione da parte del Comune nei confronti degli eredi di un uomo deceduto in un incidente stradale avvenuto il 26 settembre del 2006 di una somma di 477 mila euro. Ciò in virtù di due sentenze passate in giudicato della Corte d’Appello di Palermo e del Tribunale di Marsala.

Nel corso del dibattito sui debiti fuori bilancio sono intervenuti oltre al presidente Sturiano anche i consiglieri Pino Ferrantelli, Mario Rodriquez, Rosanna Genna, Walter Alagna e Gabriele Di Pietra nonché il vice Sindaco Paolo Ruggieri.

Nelle brevissime comunicazioni che hanno fatto seguito all’approvazione dei debiti fuori bilancio e prima dell’aggiornamento dei lavori consiliari a oggi, con inizio alle ore 15,30 sono intervenuti i consiglieri Pino Ferrantelli (autovelox di contrada Cuore di Gesù) e Leo Orlando (Relazione Annuale del Sindaco).

Oggi si torna in aula per discutere sulle partecipate con particolare attenzione per l’Istituzione Marsala Schola.

