Approvato elenco definitivo enti ecclesiastici dotati di oratori per la realizzazione di attività ludico-ricreative e socio-culturali in favore di minori

Palermo. L’Assessorato alle Politiche Socio Sanitarie ha approvato l’elenco definitivo degli enti ecclesiastici dotati di oratori, finalizzato alla realizzazione di attività ludico-ricreative e socio-culturali in favore di minori di età compresa tra i 6 e 16 anni. “Gli enti ammessi sono 16: questo risultato – dichiara l’Assessore Mimma Calabró – è il frutto di un attento lavoro amministrativo, che ha permesso, non solo di non disperdere risorse che sarebbero state oggetto di restituzione, ma raddoppiando le stesse rispetto alla dotazione iniziale, così come espressamente indicato nell’Avviso Pubblico.

Anche questo contributo và nella direzione di creare momenti e opportunità educative e aggregative per tanti minori della nostra città”.

L’Ufficio è attualmente impegnato nella redazione delle convenzioni e, nei prossimi giorni, invierà una comunicazione formale agli enti ecclesiastici ammessi al contributo, così da garantire l’avvio tempestivo delle attività programmate.

Com. Stam.