Approvato emendamento del Governo riguardo la tutela legale per le Forze di Polizia

ROMANO (SIULP): “Un sostegno fondamentale per gli operatori di Polizia, a dimostrazione della serietà e della continuità dell’operato del Ministro Piantedosi e dell’intero Governo”.

“Ringraziamo il Ministro dell’Interno e il governo per aver mantenuto la parola data in merito alla tutela dei poliziotti. Ringraziamento che estendiamo al prezioso contributo dato dai sottosegretari all’interno Nicola Molteni, Wanda Ferro ed Emanuele Prisco. Questo emendamento è importante non solo per la portata normativa ed economica che contiene, quanto per il fatto che dimostra la serietà e la continuità del governo e del Ministro Piantedosi nel mantenere gli impegni assunti con le donne e gli uomini in uniforme”.

Così in una nota, Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, il sindacato maggioritario del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, commenta l’approvazione dell’emendamento del Governo al Ddl Sicurezza, approvato nelle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia riunite in sede congiunta: “Un fatto importante per il comparto – conclude Romano – attese le numerose questioni che sono ancora sul tavolo, come la grave carenza di organico e in particolare le qualifiche di Ufficiale di polizia giudiziaria – figura insostituibile nelle indagini e nella lotta alla criminalità eversiva, organizzata e diffusa – e che richiedono continuità e concretezza per individuare un nuovo correttivo all’azione ordinamentale conclusa nel 2017, nell’ambito delle risorse già previste, per consentire una fase transitoria sino al 2029, con modalità di reclutamento e di formazione diverse da quelle individuate nel riordino, al fine di garantire la funzionalità della macchina sicurezza al servizio di tutti i cittadini”.

Com. Stam.