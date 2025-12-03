Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della ciclovia lungo via Roma e la riqualificazione di piazza San Domenico e piazzetta Due Palme

Con Determina dirigenziale dell’ufficio mobilità sostenibile del 01.12.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per una mobilità più sicura lungo l’asse della via Roma. Il progetto ha un costo complessivo di 1,4 milioni di euro di risorse comunali assegnate l’anno scorso dal Consiglio Comunale come utilizzo dell’avanzo di amministrazione. L’intervento riguarda il rifacimento del manto stradale, la manutenzione dei marciapiedi, la realizzazione di due ciclovie monodirezionali in sede propria, il miglioramento della visibilità degli attraversamenti pedonali e la sistemazione delle pavimentazioni, degli arredi e della vegetazione di piazza San Domenico e piazzetta Due Palme.

Il Sindaco Roberto Lagalla e l’Assessore alla mobilità sostenibile Maurizio Carta dichiarano: “Con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica-economica della ciclovia lungo via Roma e della riqualificazione di piazza San Domenico e piazzetta Due Palme entra nella fase esecutiva la rigenerazione di via Roma che abbiamo fortemente voluto ascoltando le richieste dei ciclisti e dei pedoni per la sicurezza stradale e dei commercianti e residenti per restituire a Via Roma la sua bellezza anche in sinergia con l’interesse sempre più concreto di grandi marchi e strutture alberghiere di pregio.”

L’Assessore Carta precisa: “Rispetto alle ipotesi iniziali di una ciclovia bidirezionale in sede propria con cordolo, si è scelta, in sintonia con le indicazioni della Soprintendenza ai beni culturali che ha segnalato l’importanza di non tradire la natura di asse viario storico, una soluzione più flessibile che non irrigidisca la viabilità lungo la via Roma, consentendo quella necessaria flessibilità che l’asse di attraversamento del centro storico richiede. La ciclovia, quindi, sarà ai lati della carreggiata per ciascuna delle direzioni, senza cordolo e con idonei dispositivi di protezione e lascerà al centro due corsie ampie per le auto e il trasporto pubblico locale nelle due direzioni. Naturalmente, si tratta di un progetto di fattibilità che sarà sottoposto alla verifica della progettazione esecutiva ma già consente di dare una risposta importante per la mobilità sostenibile e la vivibilità del centro storico.Adesso lo studio di progettazione Volo E. and C. Srl che si è aggiudicata la gara di progettazione provvederà alla stesura del progetto esecutivo e poi l’opera andrà in gara con una presumibile fine dei lavori nella seconda metà del 2026.”

Com. Stam. + foto

17_PRG010_Planimetria di progetto

20_PRG030_Planimetria P.zza Due Palme