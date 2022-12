Bonanno (Dc) Approvazione Bilancio Comune Palermo

“Un bilancio che finalmente riporta il Comune di Palermo in una situazione di normalità dal punto di vista contabile e amministrativo, è certamente questo l’aspetto più importante dell’approvazione di un bilancio prettamente tecnico ma fondamentale per il rilancio dell’ente che ci permette di avere le carte in regola per andare a rinegoziare l’accordo con lo Stato e lavorare al futuro della città” queste le parole di Domenico Bonanno, capogruppo della Dc in Consiglio comunale.

“Dopo oltre due anni senza strumento contabile, questa Amministrazione ha rispettato gli impegni presi ed è riuscita a recuperare un divario grave che oggi finalmente viene colmato”.

“Esprimo soddisfazione per il lavoro svolto dall’amministrazione e per le scelte fatte con riferimento all’impiego di alcune somme importanti provenienti dall’avanzo, pur nell’esiguità delle risorse disponibili, che il Consiglio comunale ha deciso di stanziare per investimenti importanti a favore della città, in particolare per le scuole, il centro storico e la Rap. Sette milioni e 600mila euro per interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, tenendo conto infatti, delle reali condizioni di molti istituti scolastici palermitani che necessitano di un intervento immediato e delle segnalazioni dei dirigenti scolastici così da mettere a disposizione degli studenti e dei docenti luoghi sicuri dove trascorrere le ore di studio; un milione per interventi strutturali e di messa in sicurezza di edifici del centro storico, molti dei quali versano in condizioni fatiscenti ed ancora un milione e mezzo per l’acquisto da parte di Rap di tre autobotti per la pulizia delle strade e di due autocarri per lo svuotamento dei contenitori. Scelte che testimoniano la volontà dell’amministrazione, della maggioranza e del Consiglio comunale, di andare incontro alle esigenze dei cittadini e di rilanciare l’azione amministrativa del comune” conclude Bonanno.

