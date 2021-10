Dopo la cancellazione dello scorso anno dovuta alla pandemia COVID-19, ritorna uno degli appuntamenti più attesi delle due ruote trialistiche.

Questo fine settimana a Cortenova (Provincia di Lecco), teatro nei mesi scorsi di una prova di successo dell’Europeo Trial e del Campionato Italiano Indoor, andrà in scena l’edizione 2021 del Trofeo delle Regioni “Memorial Diego Bosis”, da sempre l’evento che richiama trialisti provenienti dalle varie Regioni d’Italia, pronti a difendere con orgoglio e con il massimo dell’impegno il proprio senso di appartenenza strettamente legato al territorio. Con l’adesione delle rappresentative dei Comitati Regionali e dei Club d’Italia, la manifestazione richiamerà un gran numero di partecipanti, attesi al confronto in un percorso preparato senza trascurare il benché minimo dettaglio dal Moto Club Valsassina Vittorio Ciresa, rappresentando il miglior modo di concludere un 2021 da incorniciare per il movimento del Trial italiano.

IL TROFEO DELLE REGIONI

Intitolato al compianto ed indimenticabile Diego Bosis, il Trofeo delle Regioni è riservato alle squadre designate dal Comitato Regionale o dai Moto Club di appartenenza. Ciascuna regione partecipante potrà schierare, nella graduatoria del Trial delle Regioni, fino ad un massimo di quattro piloti di quattro differenti classi in base al ranking nazionale (TR2, TR3/TR3 125, TR3 Open e TR4). Parallelamente alla graduatoria del Trial delle Regioni, concorreranno anche i trialisti iscritti alla Coppa delle Regioni (massimo tre piloti per squadra), Coppa delle Regioni Giovani (ammessi piloti MiniTrial A, B, C, Open e Femminile B), Coppa delle Regioni Club e Coppa delle Regioni Vintage.

Format di gara ed informazioni utili per le iscrizioni

Riferimenti per effettuare il pagamento delle iscrizioni

COSÌ NEL 2019

La Lombardia si presenterà da detentrice del trofeo del Trial delle Regioni, in virtù dell’affermazione conseguita nel 2019 a Folgaria a precedere le formazioni del Piemonte e del Veneto. Nell’ultima edizione disputata la Toscana si impose altresì nella Coppa delle Regioni, con il Friuli Venezia Giulia in trionfo nella Coppa delle Regioni Giovani, il Moto Club Lazzate nella Coppa delle Regioni Club e la formazione della squadra Veneto-3 nella Coppa delle Regioni Vintage.

Il podio del Trial delle Regioni 2019

INFORMAZIONI UTILI E PROGRAMMA

Anticipando la gara di domenica 24 ottobre, sabato si svolgeranno le operazioni preliminari, la visita alle zone da parte dei partecipanti dall’esterno (una volta effettuate le O.P.) e, dalle 17:00, la sfilata con presentazione delle squadre in gara. In serata, come da programma, cena offerta presso il Ristorante-Pizzeria “Bellano” di Taceno.

Informazioni utili

Timetable

Cartografia Zone Paddock e Percorso di gara

