Appuntamento a Pragelato con il quarto round del Campionato Italiano Trial 2024

In piena estate protagonista il Campionato Italiano Trial. Nel fine settimana del 20-21 luglio la massima espressione delle due ruote trialistiche in Italia si darà appuntamento a Pragelato, località turistica della Val Chisone in Provincia di Torino, per un quarto round organizzato senza trascurare il benché minimo dettaglio dal competente e specializzato Auto Moto Club Gentlemen’s.

Una tappa che garantirà la disputa di due gare tra sabato e domenica per le categorie Élite (TR1, TR2, TR3, TR3 125 e Femminile A), con la conclusiva giornata che vedrà impegnate anche le classi Trial2 (TR3 Open, TR4 e Femminile B) oltre che i giovanissimi del Campionato Italiano MinITrial.

A PRAGELATO SFIDA CRUCIALE DELL’ITALIANO TRIAL 2024

Con due gare in programma nel weekend per le classi Élite, potenzialmente Pragelato potrebbe rappresentare la location volta ad offrire i primi verdetti definitivi del Campionato Italiano Trial 2024. A questo appuntamento Matteo Grattarola (Beta) si presenterà con un ruolino di marcia comprensivo di 5 vittorie nelle 5 sfide finora disputate, annoverando nella classifica della top class TR1 ben 19 lunghezze di vantaggio su Luca Petrella (GASGAS), 27 nei confronti di Lorenzo Gandola (Beta Locca Racing). Tornato sul podio nella trasferta di San Marino, Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia) è pronto ad onorare al meglio l’appuntamento di casa, discorso analogo per Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport) con Mattia Spreafico (Vertigo), Stefano Garnero (TRRS) e Francesco Titli (GASGAS) a loro volta determinati ad ottenere due buoni piazzamenti nel fine settimana.

La situazione della TR1 si presenta sostanzialmente analoga nella Femminile A con la Campionessa delle ultime tre stagioni Andrea Sofia Rabino (Beta Rabino Sport), presenza costante del podio del Mondiale TrialGP Women, motivata a centrare una doppietta in casa, incontrando tuttavia avversarie di livello come Alessia Bacchetta (GASGAS), Martina Gallieni (Scorpa) e Martina Brandani (Sherco), quest’ultima reduce dai recenti successi nella Coppa del Mondo Trial2 Women. Nella TR2 soli 7 punti separano Luca Corvi (GASGAS) e Gabriele Saleri (Beta Team 3D), 12 invece le lunghezze a separare Fabio Mazzola (TRRS) e Davide Magnolio (Beta) nella TR3 125 riservata ai giovani dai 14 ai 21 anni d’età, mentre la TR3 proietta Emanuele Valletta (Beta) in testa con un tesoretto di 15 punti da amministrare nei confronti di Daniele Tosini (GASGAS).

Passando alle classi Trial2 attese protagoniste della sola giornata di domenica, Andrea Soulier (Beta) conduce nella TR3 Open a +21 su Emanuele Gilardini (Montesa) e +22 a scapito di Andrea Panteghini (Beta). Decisamente più avvincente la situazione nella TR4 con Roberto Anastasi (Montesa) primatista a quota 64 punti seguito da Stefano Donchi (TRRS) con 61 punti, Thierry Cheney (Vertigo) a 57 e Angelo Piu (Vertigo) a 55, con la Femminile B altresì ad appannaggio di Alice Parodi (Beta). Come per tutti gli appuntamenti previsti dal calendario, anche in questa prova non mancherà l’apporto del Trial Challenge GASGAS dedicato ai piloti che partecipano al Campionato Italiano Trial con una TXT di qualsiasi anno e modello, con iscrizione gratuita e premi in palio a fine gara e campionato.

Le Classifiche del Campionato Italiano Trial

PENULTIMO ROUND DEL CAMPIONATO ITALIANO MINITRIAL

In qualità di penultimo appuntamento stagionale, la prova di Pragelato rappresenterà una sfida se non decisiva, quantomeno determinante per esprimere i verdetti finali del Campionato Italiano MiniTrial 2024. Nella serie riservata ai giovanissimi di almeno 8 anni di età che ha registrato una media di 35 partecipanti ai primi tre round, si presenteranno al comando nelle rispettive graduatorie di appartenenza Edio Poncia (A), Federico Bonfanti (B), Federico Beitone (C), Gabriele Fadda (Mono) e Alan Ceccati (Entry), insieme ai loro avversari pronti a maturare una proverbiale esperienza formativa per il futuro, ampliando il proprio bagaglio tecnico-agonistico nella specialità.

Le Classifiche del Campionato Italiano MinITrial

