Appuntamento estivo del Campionato Italiano Trial 2025 a Santo Stefano d’Aveto

In piena estate il Campionato Italiano Trial ritorna a Santo Stefano d’Aveto. Il rinomato comune della città metropolitana di Genova riabbraccerà la serie tricolore per il quarto round stagionale, offrendo due distinte giornate di gara tra sabato 26 e domenica 27 luglio.

Un appuntamento volto a riaffermare una tradizione di lungo corso della location con le due ruote trialistiche grazie all’impegno del Moto Club La Guardia in collaborazione con il Trial Team Aveto, massimizzando l’esperienza acquisita nel corso degli anni dopo aver ospitato diversi appuntamenti dell’Italiano Trial Outdoor ed Indoor oltre che del Campionato Europeo e del Mondiale 2015.

LA SITUAZIONE NEL CAMPIONATO ITALIANO TRIAL

In qualità di penultimo appuntamento stagionale e con due gare in programma nel fine settimana, inevitabilmente il quarto round risulterà, se non propriamente decisivo, quantomeno determinante in previsione del rush finale della stagione. Nella top class TR1 si presenterà a punteggio pieno al comando della classifica Matteo Grattarola (Beta Factory Trial Team), seguito nella Top-5 di campionato nell’ordine dai giovani Francesco Titli (Team TRRS Italia NILS) e Lorenzo Gandola (Beta Locca Racing) oltre che da Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia) e da Mattia Spreafico (GASGAS).

Combattutissima a dir poco la TR2 vissuta all’insegna del duello tra Gabriele Saleri (Beta Team 3D) e Cristian Bassi (Beta Locca Racing), distanziati di un solo punto in classifica a precedere Giacomo Brunisso (Beta Locca Racing), presenza fissa del podio nelle ultime tre gare. La TR3 vede altresì il duello tra il debuttante di categoria Fabio Mazzola (Team TRRS Italia NILS) e Matteo Bosis (GASGAS) con 5 punti a separarli, mentre la TR3 125 riservata ai giovani da 14 a 21 anni di età ai comandi di moto 125cc di cilindrata proietta in testa Daniel Cerutti (Beta) con 12 lunghezze di vantaggio su Lapo Farolfi (GASGAS) e Giacomo Villari (Beta), entrambi vincitori di una gara a testa. La TR3 Open sincera la leadership di Graziano Ronca (Beta) seguito nella generale da Mirco Martelloni (Beta) ed Emanuele Gilardini (Montesa), con Francesco Vignola (TRRS) primatista della TR4 a precedere Michele Martinelli (Sherco) e Stefano Donchi (TRRS).

Nel Campionato Italiano Trial Femminile la graduatoria A sincera la forza della Campionessa tricolore dell’ultimo quadriennio Andrea Sofia Rabino (Beta) detentrice della leadership di campionato, con Alessia Bacchetta (GASGAS) reduce dalla prima affermazione conseguita nel sabato di attività ad Asiago e la Campionessa 2020 Martina Gallieni (Sherca) a confronto diretto. Nella Femminile B comanda Laia Pichler (TRRS) con 7 punti di vantaggio su Alessia Nucifora (GASGAS) in un 2025 che ha visto anche Erica Bianchi (Beta) conquistare una vittoria di tappa.

IN AZIONE ANCHE I GIOVANISSIMI DEL MINITRIAL

Archiviato l’appuntamento a loro esclusivamente dedicato svoltosi al Pro Park di Ceranesi sempre con l’organizzazione del Moto Club La Guardia, i giovanissimi di almeno 8 anni d’età del Campionato Italiano MiniTrial affronteranno a Santo Stefano d’Aveto il penultimo round in programma nella giornata di domenica. Nella MiniTrial A, forte di tre successi in tre gare, comanda a punteggio pieno Federico Bonfanti (Beta) a precedere William Franzoni (GASGAS) e Federico Boaglio (TRRS). Discorso analogo nella MiniTrial B dove Giacomo Midali (Beta) primeggia seguito da Tony Viero (Beta) e Manuel Bianconi (GASGAS), mentre la MiniTrial C vede Niccolò Capecchi (Beta) distanziare di 9 lunghezze Diego Mazzola (TRRS) e di 12 punti Ivan Mezzogori (Beta). Soli due punti separano nella MiniTrial Mono invece Matteo Mazzola (TRRS) e Giulia Canepaccio (Beta), con la MiniTrial Entry riservata ai giovanissimi ai loro esordi agonistici che sincera la leadership di Giovanni Fondacaro (Beta), seconda Ilaria Zonca (Beta) con Alessandro Marzorati (TRRS) terzo in campionato.

EVENTI A SANTO STEFANO D’AVETO

Contestualmente all’azione offerta dal Campionato Italiano Trial e MiniTrial, diversi eventi collaterali caratterizzeranno il weekend a Santo Stefano d’Aveto. Venerdì sera, ai piedi del Castello Malaspina Fieschi Doria, nell’ambito di Liguria Festa Food vi sarà l’esibizione dei boscaioli con prove d’abilità e taglio tronchi. Sabato invece il Bike Trial Show con protagonista Diego Donadonibus e l’apertura dello stand gastronomico a partire dalle 19:00.

INFORMAZIONI UTILI, PROGRAMMA E PERCORSO

Con il “Format B+A” andranno in scena a Santo Stefano d’Aveto due distinte giornate di gara. Sabato 26 luglio a partire dalle 13:00 spazio alla prima giornata di attività riservata esclusivamente alle classi Élite (TR1, TR2, TR3, TR3 125 e Femminile A). L’indomani di scena la seconda giornata di gara per le succitate classi ed all’unica corsa in programma per le categorie Trial2 (TR3 Open, TR4 e Femminile B) e del Campionato Italiano MiniTrial. Sul sito web ufficiale (trial.federmoto.it) saranno consultabili le classifiche in tempo reale con collegamento diretto al sistema TrialGo, mentre gli account social ufficiali Facebook e Instagram garantiranno costanti aggiornamenti nel fine settimana con notizie, foto ed informazioni utili. Gli highlights del weekend di gara trovano spazio su FedermotoTV, garantendo una vetrina di prim’ordine al Campionato Italiano Trial con una serie di contenuti esclusivi.

Info viabilità: per chiusure strade chi arriva da Piacenza la strada principale è chiusa (quella che porta a Bobbio). L’alternativa è: Strada della Val Nure e Passo dello Zovallo.

