Appuntamento speciale al Teatro Biondo con la Festa della lettura in scena – Alza la voce!

Progetto nazionale promosso dal Teatro di Roma in collaborazione col Biondo di Palermo ed Emilia Romagna Teatro – ERT

Mercoledì 29 marzo, alle ore 10.00, nella Sala Grande del Teatro Biondo di Palermo avrà luogo la Festa della lettura in scena, appuntamento conclusivo dell’iniziativa Alza la voce! progetto di educazione alla lettura espressiva promosso dal Teatro di Roma e realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura, in collaborazione con il Teatro Biondo Palermo ed Emilia Romagna Teatro ERT – Teatro Nazionale.

Nelle scorse settimane i ragazzi e le ragazze delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado delle regioni coinvolte – Lazio, Sicilia, Emilia Romagna – dopo aver ricevuto copie dei libri Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi (scuole elementare), Piccole Donne di Louisa May Alcott (scuole medie) e Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia (scuole superiori), hanno partecipato a diversi laboratori condotti da attori e attrici.

In occasione della Festa della lettura di scena saliranno sul palco del Biondo gli alunni e le alunne dei quindici istituti scolastici di Palermo e provincia coinvolti nel progetto, accompagnati dagli insegnanti e dagli esperti-formatori Virginia Alba (scuole primarie), Federica D’angelo (scuole secondarie di primo grado), Rinaldo Clementi (scuole superiori), e a turno leggeranno alcuni passi dei romanzi.

A scegliere le coppie di lettori – una per ciascun ciclo scolastico – che rappresenteranno Palermo alla Festa Nazionale della lettura, che avrà luogo al Teatro Argentina di Roma il prossimo 18 aprile, sarà un giuria composta da Eliana Calandra, consulente culturale del sindaco di Palermo e presidente onorario del tavolo di Progetto del Patto per la Lettura; Claudia Fucarino, referente del Patto per la Lettura per il Comune di Palermo; Giuseppe Scuderi, dirigente del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana e componente del tavolo tecnico del Progetto del Patto per la Lettura in rappresentanza della Regione siciliana. Al loro fianco la direttrice del Teatro Biondo di Palermo, Pamela Villoresi, e l’attore e regista Gigi Borruso.

Dettaglio delle scuole coinvolte di Palermo e provincia:

Scuole primarie:

Direzione Didattica “Alcide De Gasperi”

classe 2 B – docente Antonella Marchese

lettori: Eden Bahr e Elisa Benfante

Istituto Comprensivo Statale “Rita Borsellino” – Plesso Ferrara

classe 3 C – docente Nunziata Gaeta

lettori: Nicolò Ferraro e Sofia Ferraccini

Direzione didattica “Nicolò Garzilli” – Plesso Trinacria

classe 4 A – docente Concetta Mancino

lettori: Giorgio Prestianni e Ludovica Consales

Scuola Primaria “Istituto Gonzaga”

classi 5A e 5B – docente Rita Burrafato

lettori: Riccardo Pavone e Ginevra Calabrò

Direzione didattica “Nicolò Garzilli” con il Plesso Garzilli

classi5 C e 5 D – docente Giuseppina D’Antonio

lettori: Ettore Torcivia e Elena Garretto

Scuole secondarie di primo grado:

Convitto Nazionale Giovanni Falcone

classe 2 A – docente Sally Rampulla

lettrici: Diana Bonomolo e Fabrizia Gaglio

Istituto Comprensivo Rapisardi – Garibaldi

classi 3 C – docente Rosanna Cataldo

lettori: Sara Giannone e Elià Lanfranca

Istituto Thomas More

classe 2 A – docente Gianluca Gennaro

Lettori: Asia Lo Verde e Andrea Pellegrino

Istituto comprensivo Scinà- Costa

classe 2 G – docente Giuseppe Lupo

lettori: Michelle Di Stefano e Angelica Orlando

Scuola media Publio Virgilio Marone

classe 1 M – docente Lina Ammavuta

lettori: Matilde D’Alia e Francesco Cangemi

Scuole Superiori:

Istituto Duca degli Abruzzi-Libero Grassi

con indirizzo Liceo scientifico Scienze Applicate

classe 2 B – docenti Pietro Giammellaro e Rosana Rizzo

lettori: Alessandro D’Ippolito e Carlotta D’Aiello

Istituto Superiore Santi Savarino di Partinico

classi 4 e 5 E – docente Enzamaria D’Angelo

Lettori: Giuseppe Bifara e Francesco Parrino

Liceo Classico Vittorio Emanuele II

classe 4 B – docente Marina Buttar

lettori: Christian Oddo e Sara Falcone

Liceo Classico Internazionale Giovanni Meli

classe 2 I – docente Giusi Norcia

lettori: Claudia Cucinella e Federico Meli

Liceo Benedetto Croce

classe 5 N – docente Isabella Tondo

lettori: Eva Abbate e Francesco Figlia

Com. Stam.