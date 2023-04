APRILE IN SERIE A NIENTE DOLCE DORMIRE

Una delle fasi calcistiche più essenziali del nostro calcio, quello italiano, ha avuto inizio. Il mese di aprile, sarà il teatro di partite cruciali per le varie squadre italiane, passando dalla Serie A, alla Coppa Italia e alla Champions League.

Come sappiamo, il calcio italiano percorrerà, rappresentato da ben 3 squadre, la strada diretta verso la Coppa dalle grandi orecchie. Un numero elevato di squadre tricolore che, ormai, non si vedeva dai primi anni del nuovo millennio almeno in fasi così cruciali del torneo.

La sorte ha deciso, oltre che per Benfica-Inter, anche per il derby italiano Milan-Napoli, destinando un’italiana in semifinale. Partita che tra l’altro, sarà alla base di questa giornata di Serie A.

Il Napoli, arriva dopo la sosta con 19 punti sulla seconda, e però con Osimhen, trascinatore e bomber degli azzurri, indisponibile. Questa partita, nonostante una classifica ormai chiusa, avrà un peso notevole in chiave mentale per la Champions, con i rossoneri che, cercheranno di sfruttare l’assenza del nigeriano per sognare il secondo posto e, soprattutto, mettere ancora più pressione europea a Spalletti.

Quest’oggi però, fondamentali saranno per la zona Champions, le 3 partite dalle 15 alle 23, con l’Atalanta e la Juventus costrette a fare punti contro 2 squadre in zona retrocessione come Cremonese e Verona. Dovrà stare però ancora più attenta la Dea di Gasperini, a Cremona, dove potrebbe nascondersi la beffa nel derby lombardo.

Così come non avrà vita facile l’Inter contro la Fiorentina, in particolare forma prima della sosta, e tipicamente accesa contro i neroazzurri, sia in casa che in trasferta.

Per quanto riguarda domenica invece, fondamentali per avvicinarsi alla zona Europa, scontri diretti e ravvicinati come Bologna-Udinese.

Proverà l’impresa a Monza, la squadra di casa contro la Lazio seconda, nonostante la grande solidità difensiva e poca finalizzazione dimostrata quest’anno.

Partita più delicata però, probabilmente, quella tra Spezia e Salernitana: un vero e proprio scontro salvezza dove però il fattore casa e la saracinesca Dragowski dello Spezia potrebbe creare problemi ai granata di Paulo Sosa.

Altri scontri diretti nei posticipi di lunedì, con Empoli e Lecce a confronto, con a seguire Sassuolo-Torino, dove la tattica di Juric e la fame di Sanabria cercheranno di placare i talenti offensivi neroverdi.

3 punti infine pretesi dalla Roma contro la Sampdoria di Stankovic, dopo i 6 punti persi contro il Sassuolo e al derby della capitale.

di Roberto Di Cesare