E’ finalmente ufficiale: la Seap Dalli Cardillo Aragona parteciperà al prossimo campionato di serie A2 di volley. La bellissima notizia è arrivata pochi minuti fa proprio dalla FIPAV che ha comunicato alla Società agrigentina l’ammissione al prossimo ambitissimo torneo nazionale.

E’ un ritorno in serie A2 dopo alcuni anni di assenza quello della Seap Dalli Cardillo del presidente Nino Di Giacomo che, in silenzio e senza clamori, ha lavorato insieme al suo staff affinchè questo sogno si realizzasse, affrontando con grandi motivazioni tutti gli ostacoli che si sono presentati strada facendo, dimostrando che anche Aragona può affrontare tranquillamente un torneo di livello nazionale. E’ stata una lunga estate passata a preparare ricorsi per dimostrare ai dirigenti nazionali della Lega Volley e della Fipav che Aragona ha tutte le carte in regola.

Il presidente Nino Di Giacomo è già al lavoro per preparare al meglio il prossimo prestigioso campionato ed in proposito ha dichiarato: “è stato il giusto premio per tutti i sacrifici che abbiamo affrontato in questi anni. Un grazie doveroso devo rivolgerlo ai nostri sponsor che ci sono stati sempre vicini anche nei momenti più difficili, mi riferisco soprattutto all’era “Covid” e non solo: ci hanno sostenuto sempre! Un plauso grandissimo va ai nostri encomiabili tifosi che ci hanno seguito, anche se virtualmente, grazie alle nostre dirette degli incontri che abbiamo disputato fino a poche settimane fa. Siamo già al lavoro per provare ad allestire un roster competitivo e credo proprio che, rimanendo uniti, insieme ai tifosi e agli sponsor, quest’anno ci divertiremo ancora di più per portare in alto i colori di Aragona e dell’intera provincia di Agrigento”.

