ARCA SGR PRIMO SUL TRAGUARDO DELLA 151 MIGLIA

Il Maxi di 100’ dello skipper Furio Benussi si aggiudica il primo dei due Trofei Challenge in palio. Nel frattempo continuano gli arrivi a Punta Ala, dove domani sono in programma la premiazione e il Dinner Party

Livorno – È del Maxi di 100’ Arca SGR la vittoria in tempo reale della 13ma edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata d’altura organizzata da un Comitato di Circoli formato dallo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala e Yacht Club Livorno, con il supporto del main sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica PharmaNutra S.p.A.

Lo scafo dello skipper triestino Furio Benussi, già vincitore della scorsa edizione della 151 Miglia, ha tagliato il traguardo di Punta Ala alle 8:45 di questa mattina, dopo 18 ore, 40 minuti e 45 secondi di navigazione, tempo non sufficiente per battere il record della regata stabilito da Rambler88 nel 2019 in 13 ore e 50 minuti.

“Siamo molto soddisfatti per aver portato a casa questa line honour, è un bel premio per tutto l’equipaggio, ottenuto in una tra le regate più belle a cui abbia mai partecipato: la considero la Barcolana dell’altura e personalmente ho un legame molto forte con la 151 Miglia”, sono le parole di Furio Benussi, skipper di Arca SGR, che si è quindi aggiudicato il primo dei due Trofei Challenge della 151 Miglia in palio. “Il nostro tattico Lorenzo Bressani ha interpretato benissimo la rotta e non è stato affatto facile, viste le condizioni di poco vento. La barca stessa si è comportata molto bene, è la dimostrazione che le modifiche che abbiamo apportato sono state tutte azzeccate. Voglio concludere ringraziando Roberto Lacorte per averlo avuto a bordo di Arca: spero che abbia apprezzato lo spirito che accompagna il nostro equipaggio”.

Secondo sul traguardo di Punta Ala è stato Spirit of Lorina, seguito da Cippa Lippa X, Pendragon VI, Blue, Oscar 3, Rafale, Testacuorerace, Lisa R, PuntoG E Momi.

Nel frattempo gli arrivi al Marina di Punta Ala stanno proseguendo e andranno avanti per tutta la notte, fino a domani mattina (tempo massimo le 10), quando con tutte le barche in porto sarà possibile definire anche le classifiche con i compensi, a partire da quella overall del gruppo ORC International, valida per l’assegnazione del secondo Trofeo Challenge della 151 Miglia.

Sempre domani, al Marina di Punta Ala, sono in programma la premiazione ufficiale e il Dinner Party, nei magnifici spazi all’aperto dello Yacht Club Punta Ala.

immagini dello Studio Fabio Taccola

Com. Stam./foto

151Miglia2022_fTaccola©TCC

151Miglia2022_fTaccola©DSC

151Miglia2022_fTaccola©TCC_

Cetilar®

Sviluppata e brevettata dall’azienda farmaceutica PharmaNutra S.p.A., Cetilar® è una linea completa di prodotti per muscoli e articolazioni a base di esteri cetilati (7,5% CFA). Disponibile nelle versioni Crema, Patch e Tape, la gamma Cetilar® è rivolta a tutti gli sportivi che non vogliono rinunciare alle proprie passioni a causa di fastidi muscolari o articolari.Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra S.p.A. è un’azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali e dispositivi medici innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. Nel corso degli anni PharmaNutra si è distinta nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL®, dove vanta importanti brevetti legati alla Tecnologia Sucrosomiale® e, grazie al brand Cetilar® è considerata uno dei top player emergenti nel settore dei dispositivi medici dedicati al ripristino della capacità articolare.

PharmaNutra S.p.A. è presente con il suo marchio Cetilar® nel mondo dello sport in diverse discipline, a partire dal calcio – è main sponsor del Parma e del Pisa in serie B – running, vela, basket, pallavolo e motorsport.