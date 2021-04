L’incarico di Esperto di mia fiducia a supporto delle funzioni del Sindaco, affidato all’Arch.Gianvito Mauro, attiene lo studio e valutazione/verifica degli interventi tecnici di sviluppo sostenibile di Trapani in un contesto di Area Vasta in coerenza con i finanziamenti regionali, nazionali e comunitari (con particolare riferimento al Patto per il Sud e Recovery Fund),

per l’attuazione del programma di Governo del Sindaco altresì, ricomprende, fra le finalità, anche valutazioni di ordine tecnico sui progetti in essere in linea con le misure di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie attivate ( ad esempio “qualità dell’abitare”) e da attivare ( ad esempio “rigenerazione urbana” ), nell’ambito di azioni finalizzate al perseguimento e raggiungimento di obiettivi programmatici ricompresi nel programma di Governo della Città e, al netto delle aspettative degli osservatori critici, la scelta è stata effettuata sulla base della alta professionalità e competenza di cui lo stesso Esperto è depositario e che negli anni ha portato un considerevole flusso di finanziamenti di oltre 100 milioni di euro che ha consentito al Comune di Erice di rifarsi il look senza gravare sulle notoriamente risicate casse comunali.Ed è in questa direzione che, dopo essermi avvalso della consulenza gratuita dell’Architetto e degli studi e pareri dallo stesso forniti e che hanno consentito di accedere all’istanza di finanziamento per oltre 30milioni per la “qualità dell’abitare” destinata, se finanziata, alla rigenerazione urbana del quartiere “Cappuccinelli”, che questo Sindaco intende andare avanti per realizzare l’ambizioso programma di complessiva rigenerazione urbana nell’ottica di Area vasta.La macchina burocratica dell’Ente, notevolmente assottigliatasi negli anni anche nelle funzioni dirigenziali, in atto non dispone di alte professionalità così qualificate ma dispone di funzionari operativi ai quali poter fornire corrette direttive supportate da studi e pareri conducenti che il mio Esperto di fiducia andrà a produrre, e che rivestono particolare importanza ancor più in questa fase di ripresa che deve portare un cambiamento sostanziale della Città con accesso ad ulteriori finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, già in parte conquistati con il coordinamento dell’Assessora Patti, per circa 100milioni di euro. Il curriculum dell’arch.Mauro visionabile dal sito in quanto già pubblicato, unitamente ad un prospetto delle progettualità elaborate e finanziate o in graduatoria, che allego, parlano da soli al di là e al di sopra dell’applicazione del manuale Cencelli che- è notorio- non appartiene alla mia storia politica