Archiviata la Coppa Rally di Zona 7: a Chiara Galli il titolo femminile

Al volante della Renault Clio Rally5, la giovane driver folignate, con Andrea Cecchi alle note, ha trovato la vittoria con la costanza di risultati, passando al comando della classifica dall’impegno di Lucca in estate. Adesso mente e cuore alla finale unica della Coppa Italia, in programma il 10 e 11 novembre a Genova, per il 40° Rally della Lanterna.

FOLIGNO (Perugia), 08 ottobre 2024 – Con il 45. Rally “Città di Pistoia” dello scorso fine settimana è calato il sipario sulla Coppa Rally di Zona 7, quella della Toscana, che ha visto l’assegnazione dei titoli assoluti e di categoria.

Per la classifica femminile il titolo è andato nelle mani di Chiara Galli, assente alla gara in quanto già matematicamente campionessa considerando anche l’assenza della sua più diretta rivale nella corsa al titolo, la pratese Susanna Mazzetti.

La giovane driver folignate, al via del campionato con la Renault Clio Rally5 della squadra pistoiese PRT gommata MRF e con al fianco il copilota pratese Andrea Cecchi, ha partecipato a cinque impegni nella zona, a partire dal Trofeo Maremma, per proseguire poi nei rallies “Abeti”, “Reggello”, “Coppa Città di Lucca” e “Casciana Terme”.

L’esordio al Trofeo Maremma non è stato dei più felici, con il ritiro per uscita di strada, un contraccolpo iniziale al quale Galli ha reagito con fermezza per andare poi ad affrontare le restanti prove della stagione con determinazione e anche voglia di imparare la nuova vettura e le nuove gomme, certamente ben aiutata dall’esperto copilota Cecchi, e stimolata dalla squadra. Sono seguiti due secondi posti sulla montagna pistoiese e nel valdarno fiorentino, fino alla vittoria, in estate a Lucca, che gli ha consentito di passare al comando della classifica per poi riuscire a difendere bene il primato dopo le ferie a Casciana Terme. Da segnalare che quella di Chiara Galli è stata sempre una lotta ìmpari con le avversarie, in quanto durante l’intera stagione è stata quella ad avere in dotazione la vettura meno potente, il risultato finale di stagione ha dunque un sapore ancora più forte.

La stagione è trascorsa dunque con notevoli spunti tecnici e con molte soddisfazioni, la ragazza folignate ha compiuto un notevole progresso tecnico, riuscendo a far crescere il feeling con vettura a pneumatici. Determinante, nella stagione, si è rivelata la collaborazione con Andrea Checchi, copilota di lungo corso e di esperienza anche internazionale il quale, oltre a dispensare consigli e saper “leggere” ogni gara, ha saputo infondere la sicurezza necessaria in abitacolo per raggiungere l’importante traguardo.

CHIARA GALLI: “Mi è dispiaciuto molto non prendere il via a Pistoia, una gara che ho sempre apprezzato, ma da una parte facendo i conti con il budget sempre al limite di guardia e con il fatto che la mia diretta rivale anche le non sarebbe partita, abbiamo deciso di concentrarsi alla finale unica di Genova, inseguendo quello che per me è un altro sogno, oltre a questo della conquista del titolo in zona. La stagione era iniziata davvero male, con l’incidente in Maremma, poi, con il sostegno del mio copilota e lo stimolo della squadra sono riuscita a dare la svolta al successivo impegno del Rally Abeti e da lì ho ripreso fiducia. Non è stata una stagione facile, comunque, le avversarie, tutte delle ottime driver, erano costantemente più fornite di me come vetture, dovevamo fare della regolarità dei piazzamenti la nostra arma vincente e così è stato. Adesso vediamo di correre una finale al meglio possibile, sono curiosa di sapere chi saranno le mie avversarie. Noi puntiamo al podio, vediamo . . .”

La finale unica della Coppa Italia è in programma il 10 e 11 novembre a Genova, al 40° Rally della Lanterna.

