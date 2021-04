Milano. In parallelo all’attività espositiva negli spazi di Via Bragadino a Milano che riprenderà il prossimo 10 maggio con la mostra di Tatiana Giorgadse parte del ciclo Project Room, l’Archivio Atelier Pharaildis Van den Broeck presenta LECTURE ROOM #1 il primo appuntamento del programma di approfondimento sull’opera e la figura dell’artista italo fiamminga e sui temi centrali per la cultura visiva contemporanea come il mercato, la marginalità, la moda e molti altri.

Lunedì 26 aprile alle ore 18.30 in diretta facebook la storica e critica d’arte Cristina Masturzo in dialogo con la curatrice dell’archivio Barbara Garatti presentano al pubblico alcune riflessioni sul rapporto tra Pharaildis Van den Broeck e il mercato dell’arte.

La posizione liminare che l’artista ha mantenuto nel corso della sua attività artistica offre lo spunto per riflettere su alcune dinamiche alla base dei processi di commercializzazione delle opere offrendo possibilità e problematicità alla ricerca artistica.

Pharaildis van Der Broeck e il mercato dell’arte. Per un elogio del margine

“La ricerca di Pharaildis van Der Broeck – spiega Cristina Masturzo – ha trovato il proprio spazio di espressione in una curva della ricerca artistica completamente autonoma rispetto alle traiettorie del sistema e del mercato dell’arte. In uno scenario, quello contemporaneo, nel quale il contesto in cui le opere d’arte sono inserite sembra essere diventato sempre più ingombrante nel riconoscimento del valore artistico, la posizione di Van den Broeck assume un particolare interesse se osservata in controluce.

Sebbene infatti nessun rapporto di collaborazione con gallerie o altri operatori del mercato appaia negli anni della sua dedizione alla ricerca artistica, si ha notizia di un desiderio dell’artista di essere “vista”, di trovare un canale di dialogo tra pari, di supporto e promozione per il proprio lavoro.

E anche una storia di liminalità, di estraneità alle logiche del mercato dell’arte, come quella di Pharaildis Van den Broeck, può aiutare a raccontare, per contrasto, a rivelare nuovi elementi di un sistema che vive e si evolve in base a regole proprie, spesso non scritte e difficilmente univoche. Un mondo a cui gli artisti guardano, con posture ambivalenti: affascinati e in allerta, al tempo stesso, per un meccanismo selettivo di riconoscimento, validazione e legittimazione quanto mai volubile – oltre che complesso da comprendere – e che, a volte, rischia di sbandare e trascinare via ciò che aveva tirato fuori dalla folla di artisti e proposte.”

Il programma di LECTURE ROOM arricchisce l’offerta culturale dell’Archivio Atelier Pharaildis Van den Broeck presentando degli spazi virtuali in cui studiosi di diversi ambiti disciplinari condividono le ricerche tematiche condotte in archivio, partendo dall’analisi del lavoro di Van den Broeck per arrivare a fornire nuove chiavi di lettura e nuove metodologie di ricerca visiva contemporanea.

Il programma prosegue a maggio con Valeria Raho e Jonatah Manno – fondatori di P.I.A. centro di formazione, ricerca e produzione artistica di Lecce – che daranno una lettura sul tema della marginalità e il significato di ritagliarsi spazi di sperimentazione al confine del sistema dell’arte.

In ottobre il duo curatoriale Francesco Urbano Ragazzi esaminerà i codici visivi di Pharaildis Van den Broeck tra arte e moda. Mentre a dicembre la storica dell’arte Roberta Bernabei presenterà un racconto dell’artista italo fiamminga tra ricordi personali e riferimenti storico artistici.

Cristina Masturzo è storica e critica d’arte, insegna Economia e Mercato dell’Arte e Valorizzazione delle Collezioni al Master in Contemporary Art Markets di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti (Milano) ed è contributor di Artribune Magazine nell’area di mercato dell’arte. Collabora con il Dipartimento di Arti Visive di NABA e con FM Centro per l’Arte Contemporanea (Milano) e cura progetti di ricerca sul sistema dell’arte e progetti editoriali indipendenti. Dal 2020 è tra i coordinatori del Forum dell’arte contemporanea italiana.

