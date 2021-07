Sarà il primo appuntamento dopo la ‘prima assoluta’ dell’arrampicata alle Olimpiadi di Tokyo 2021 KO Boulder Contest e Duello Lead animeranno la giornata al Climbing Stadium di Arco L’albo d’oro del Rock Master vede Ramòn Julien Puigblanque con 7 vittorie e Angela Eiter con 6

La più famosa e longeva competizione di arrampicata sportiva del mondo è pronta a riprendere il proprio cammino. È il Rock Master che quest’anno, precisamente il 28 agosto, festeggerà la 34.a edizione con l’appuntamento che richiama da sempre i migliori climber del pianeta. La location non cambia, con il Climbing Stadium di Arco (TN) a regalare ancora emozioni agli appassionati che accorreranno per vedere da vicino i propri beniamini. Proprio così, perché ad oggi la situazione pandemica, unita al piano vaccinale, fa ben sperare per il futuro e gli organizzatori stanno lavorando per permettere la presenza del pubblico.

Sarà un grande appuntamento che segnerà il primo evento dopo i Giochi Olimpici di Tokyo, prima volta assoluta per l’arrampicata nel programma a cinque cerchi. La formula sarà rinnovata rispetto al passato con 16 atleti, 8 uomini e 8 donne, che si confronteranno nelle due discipline tanto care a Rock Master, KO Boulder e Duello Lead. Tanto la prima quanto la seconda gara sono formule in grado di regalare grandi emozioni e uno spettacolo unico nel suo genere, con il giusto mix di dinamicità, velocità, esplosività e suspense che rendono il format ideale per ogni tipo di pubblico.

Il programma di gara sabato 28 agosto offrirà una giornata intensa e ricca di appuntamenti: si inizierà nel primo pomeriggio con il KO Boulder femminile a partire dalle 13 e a seguire, dalle 16, la gara maschile sempre KO Boulder, in cui gli atleti dovranno superare le difficoltà dei 4 blocchi al fine di raggiungere la presa sommitale. Ad ogni blocco ci saranno delle eliminazioni, emergeranno così i tre climbers migliori che si sfideranno in una sorta di finale. In serata, invece, dalle 21 ci sarà l’attesissimo Duello Lead dove due atleti per volta si sfideranno nel completamento di due percorsi, eguali e paralleli tra loro. Una sfida a eliminazione diretta contro le leggi della fisica, dove ad emergere sarà il climber in grado di unire esplosività e tecnica in un unico gesto.

L’albo d’oro del Rock Master è di quelli da far venire la pelle d’oca leggendone i protagonisti: sono tanti i grandi campioni che hanno inciso il proprio nome più di una volta nella storia di Rock Master, a partire dallo spagnolo Ramòn Julien Puigblanque con i suoi 7 successi, seguito dal ceco Adam Ondra con 5, i francesi Francois Legrand con 4 e Alexandre Chabot con 3, ma ancora il tedesco Stefan Glowacz con 3, il russo Eugeny Ovtchinnikov assieme all’altro transalpino Francois Lombard con 2, fino ad arrivare all’austriaco Jakob Schubert vincitore dell’ultima edizione 2019. Anche in campo femminile non mancano i nomi eccellenti, con l’austriaca Angela Eiter a detenere il primato di 6 trionfi, davanti all’americana Lynn Hill con 5, la belga Muriel Sarkany con 3, poi la slovena Janja Garnbret, la francese Sandrine Levet e l’altra statunitense Katie Brown con 2 vittorie, mentre ultima in ordine cronologico la slovena Mia Krampl vincitrice nel 2019. Ora l’estate si avvicina e il Rock Master pure, il tempo di scalare sta per arrivare con i grandi campioni pronti a confrontarsi ad Arco, nel tempio dell’