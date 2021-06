Coppa Italia delle Regioni Asti, 11-13 giugno 2021 Nel fine settimana le sfide che valgono il podio Sabato pomeriggio ospiti d’eccezione gli azzurri della Nazionale Olimpica

Domani presso il Parco Lungo Tanaro (Cittadella del Rugby) di Asti l’arrivo delle rappresentative regionali che si sfideranno nel fine settimana. Sabato la qualifica e gli ottavi di finale del tiro alla targa e del tiro di campagna. Domenica le eliminatorie e le finali che assegnano il titolo.

La Lombardia è campione uscente, ma il Piemonte è la squadra che ha vinto di più. Le gare verranno trasmesse in diretta su YouArco e sabato è prevista la presenza degli azzurri della Nazionale Olimpica che arriveranno dal raduno al Centro Tecnico Federale di Cantalupa.

Dopo il Campionato di Società, torna da domani, venerdì 11 giugno fino a domenica 13 giugno, un altro evento outdoor a ribadire la ripresa dell’attività nonostante il Covid-19. Parliamo di una delle competizioni più attese dal panorama arcieristico italiano, la competizione con il più alto tasso di campanilismo inserite nel calendario federale.

Parliamo della Coppa Italia delle Regioni – Memorial Gino Mattielli, che si disputerà ad Asti, presso il Parco Lungo Tanaro e il Parco Rivo Crosio, dove vedremo a confronto le squadre dei Comitati Regionali in campo sia nel tiro alla targa, con gli atleti delle classi giovanili dell’olimpico, i senior del ricurvo e del compound, oltre agli specialisti del tiro di campagna. Messe insieme le rispettive classifiche e una serie di bonus, domenica al termine delle finali si avrà la classifica finale per regioni.



Il programma – La competizione, organizzata dalla società Arcieri Astarco con il supporto del Comitato Regionale FITARCO Piemonte, vedrà l’arrivo di tutte le delegazioni che potranno svolgere i tiri di prova domani, venerdì 11 giugno. Il via alle gare sabato 12 giugno: al mattino qualifica e gli ottavi di finale delle classi femminili a partire dalle ore 9,00 mentre le pattuglie del campagna partiranno alle ore 10,00 per gareggiare sui percorsi allestiti nel Parco Rivo Crosio. Nel pomeriggio, sul campo del tiro alla targa, a partire dalle ore 14,30, scenderanno in campo per la qualifica e per gli ottavi gli arcieri delle classi maschili. Domenica 13 giugno si comincerà con gli scontri diretti dai quarti di finale alle ore 8,45 e poi si andrà avanti a disputare i match che assegneranno i podi. Sul campo del tiro alla targa si disputeranno anche le sfide della Terza Gara Star, quella dedicata alla specialità field.



Ospiti d’eccezione – Nella giornata di sabato, nel corso del pomeriggio, sono anche attesi degli ospiti d’eccezione: verranno infatti sul campo del tiro alla targa presso la Cittadella del Rugby al Parco Lungo Tanaro gli azzurri della Nazionale Olimpica che sono stati impegnati in raduno al Centro Tecnico Federale di Cantalupa.



Diretta su YouArco – La competizione verrà seguita in live streaming su YouArco, il canale youtube della Fitarco, oltre che sui profili ufficiali della federazione su Twitch e su Facebook.



L’albo d’oro – L’ultima edizione della Coppa Italia è stata disputata a Cagliari nel 2019 e ha visto sul gradino più alto del podio la Lombardia, seguita da Umbria e Toscana. Da notare che i padroni di casa del Piemonte sono la squadra che ha ottenuto più successi dal 2002 ad oggi, 7 in totale. La Lombardia insegue con 5 successi, mentre Veneto, Emilia Romagna e Lazio sono a quota 2 vittorie. Vedremo se tra settore giovanile, settore targa senior e tiro di campagna chi avrà il gruppo meglio amalgamato e più performante per guadagnarsi il primo posto in questa edizione: dopo un anno di Covid con grandi difficoltà nel partecipare a gare e organizzare i raduni regionali, potrebbero esserci anche delle novità…



ALBO D’ORO COPPA ITALIA DELLE REGIONI

2002 Piemonte

2003 Emilia Romagna

2004 Lombardia

2005 Piemonte

2006 Emilia Romagna

2007 Piemonte

2008 Piemonte

2009 Piemonte

2010 Lombardia

2011 Lombardia

2012 Lombardia

2013 Piemonte

2014 Veneto

2015 Veneto

2016 Piemonte

2017 Lazio

2018 Lazio

2019 Lombardia

