ARCO: Assemblea e Premiazione domenica all’Hilton di Fiumicino

Domenica 5 marzo, presso l’Hotel Hilton di Fiumicino (Rm), la FITARCO organizza dalle ore 10,00 la cerimonia di premiazione (in diretta su YouArco) che coinvolge i protagonisti del biennio 2021-2022 e successivamente ci sarà l’elezione di un Consigliere federale in quota atleti.

Il mondo del tiro con l’arco si riunisce domenica 5 marzo presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino (Via Arturo Ferrarin, 2) per vivere due occasioni particolarmente rilevanti: la premiazione rivolta ad atleti, tecnici, giudici di gara e società che si sono distinti nel biennio 2021-2022 e, successivamente, si svolgerà l’Assemblea Straordinaria Elettiva per il reintegro della componente maschile del Consiglio Federale in rappresentanza degli atleti.



Saranno presenti alla cerimonia di premiazione che comincerà alle ore 10,00 anche le maggiori autorità dello sport italiano. Hanno infatti confermato la loro presenza il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, il Presidente del CIP, Luca Pancalli e il Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli.

In questa occasione la FITARCO celebrerà i migliori atleti maschili e femminili del biennio, il miglior tecnico e il miglior giudice di gara. Successivamente verrà consegnato il riconoscimento a tutti gli azzurri che hanno conquistato un podio internazionale nel 2021-2022, ai tecnici e membri dello staff che hanno dato il loro supporto agli atleti della Nazionale nei maggiori eventi mondiali ed europei. Infine, spazio alle Società che si sono guadagnate le stelle al merito sportivo e le società che hanno vinto il premio assoluto per aver portato il maggior numero di atleti ai Campionati Italiani del 2021 e 2022 e il premio per i sodalizi che hanno ottenuto il maggior numero di tesserati.



Conclusa la cerimonia di premiazione che verrà seguita in diretta streaming sul canale youtube della Federazione, si svolgerà la votazione che eleggerà una nuova componente maschile del Consiglio federale in rappresentanza degli atleti. Sono state tre le proposte di candidatura per questa tornata elettorale: i Campioni Olimpici di Londra 2012 Marco Galiazzo e Mauro Nespoli, cui si aggiunge quella di Piero Biasetti. Per i due arcieri azzurri, entrambi in forza all’Aeronautica Militare, sarebbe la prima esperienza nelle vesti di dirigente.

