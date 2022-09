ARCO Azzurri in raduno in vista di Parigi 2024

Centro Tecnico Federale di Cantalupa (To) 19-23 settembre 2022 Nazionale Olimpica in raduno per programmare il lavoro in vista di Parigi 2024

Ieri sono arrivati tutti e 21 i convocati e da oggi fino a venerdì si svolgerà al Centro Tecnico Federale di Cantalupa (To) il raduno esteso a tutta la Nazionale Olimpica per programmare il lavoro in vista del primo obiettivo della prossima stagione: raggiungere le qualificazioni per i Giochi Olimpici di Parigi 2024

Al via oggi al Centro Tecnico Federale di Cantalupa (To) il raduno della Nazionale Olimpica esteso a tutti gli azzurri facenti parte dei Gruppi Nazionali, compresi gli azzurrini che sono entrati a far parte della Scuola Federale a partire da quest’anno, Roberta Di Francesco e Francesco Gregori.



Convocati dal Direttore Tecnico Giorgio Botto, coadiuvato dai tecnici Matteo Bisiani, Natalia Valeeva e Amedeo Tonelli, dal preparatore atletico Jacopo Cimmarrusti, dallo psicologo Manolo Cattari e dal referente di settore, il vicepresidente Sante Spigarelli, sono in totale 21 gli azzurri che, da oggi fino a venerdì 23 settembre, saranno a lavoro per definire i programmi relativi alla prossima stagione agonistica.



Le competizioni internazionali outdoor del 2022 sono infatti concluse, a parte i Mondiali field di Yankton dal 3 al 9 ottobre che, tra gli olimpici presenti a Cantalupa, interessano Marco Morello, Federico Musolesi, Massimiliano Mandia, Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco che saranno titolari negli Stati Uniti e la finale di World Cup in Messico del 15 e 16 ottobre che vedrà in gara solamente Mauro Nespoli.



Aldilà di questi appuntamenti la Nazionale Olimpica è riunita in raduno proprio per definire nei dettagli il lavoro in vista di questo inverno e della prossima primavera, con la programmazione dei raduni, delle gare di valutazione e delle convocazioni per gli impegni internazionali outodoor del 2023.

L’Italia ha infatti già spostato il mirino verso le competizioni che metteranno in palio i pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, con l’obiettivo di arrivare in Francia col gruppo al completo, sia con il terzetto femminile che con quello maschile.



Tra gli eventi internazionali che assegnano i biglietti per Parigi ce ne saranno tre in particolare: dal 21 giugno al 2 luglio i Giochi Europei di Cracovia (Pol), dal 28 luglio al 7 agosto i Campionati Mondiali di Berlino (Ger) e, dal 14 al 20 agosto, la quarta tappa di Coppa del Mondo oltre che test event olimpico a Parigi (Fra). Appuntamenti dove gli azzurri avranno il compito di raggiungere le 6 carte olimpiche, fermo restando che da questa edizione dei Giochi sarà possibile ottenere la qualificazione anche attraverso il ranking mondiale di squadra.



I CONVOCATI – Gli azzurri impegnati in raduno sono Mauro NESPOLI (Aeronautica Militare), Federico MUSOLESI (Aeronautica Militare), Alessandro PAOLI (Fiamme Azzurre), Marco MORELLO (Aeronautica Militare), Yuri BELLI (Arcieri Aquila Bianca), David PASQUALUCCI (Aeronautica Militare), Luca MELOTTO (Aeronautica Militare), Marco GALIAZZO (Aeronautica Militare), Massimiliano MANDIA (Fiamme Azzurre), Michele FRANGILLI (Aeronautica Militare) e Francesco GREGORI (Marina Militare).

Le azzurre convocate sono invece Lucilla BOARI (Fiamme Oro), Tatiana ANDREOLI (Fiamme Oro), Chiara REBAGLIATI (Fiamme Oro), Vanessa LANDI (Aeronautica Militare), Elisabetta MIJNO (Fiamme Azzurre), Elena TONETTA (Aeronautica Militare), Tanya Giada GIACCHERI (Aeronautica Militare), Selene LAGAZZOLI (Arcieri Padovani), Karen HERVAT (Aeronautica Militare) e Roberta DI FRANCESCO (Arcieri Abruzzesi).

com. Stam./foto