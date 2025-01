ARCO Calendario 2025 Eventi Nazionali e Internazionali

Nel 2025 le Nazionali azzurre del tiro con l’arco vivranno due mesi di fuoco tra luglio e settembre con oltre dieci competizioni internazionali, compresi i due Mondiali, quello Targa e quello Para-Archery, di Gwangju in Corea del Sud e i World Games di Chengdu in Cina.

Eventi preceduti ad agosto dai Mondiali Giovanili in Canada, mentre nel mese di settembre si disputeranno anche gli Europei Field (in Polonia) e gli Europei 3D (in Serbia). L’Italia ospiterà un solo evento internazionale: la tappa della European Para-Archery Cup di Roma, dal 26 al 31 maggio, mentre la prima trasferta del nuovo anno saranno gli Europei Indoor di Samsun, in Turchia, dal 17 al 23 febbraio, subito dopo l’Assemblea Elettiva prevista il 15-16 febbraio a Roma.

L’intasatissima estate cambia anche il calendario nazionale che prevede nel complesso 11 manifestazioni a carattere nazionale. Rispetto al solito sono stati anticipati i Campionati Italiani Targa a giugno, stesso mese dei Tricolori Para-Archery: entrambi gli eventi verranno organizzati a Rovereto.

IL CALENDARIO INTERNAZIONALE – Ad aprire il 2025 della Nazionale azzurra saranno i Campionati Europei Indoor di Samsun, in Turchia, con la sfida alle migliori Nazioni del Continente in programma dal 17 al 23 febbraio. La stagione al chiuso è iniziata bene per gli arcieri della Nazionale che si sono messi in mostra con tanti podi nelle prime tappe delle Indoor Series, il massimo circuito internazionale che nel 2025 vivrà di altri tre appuntamenti importanti come le tappe di Nimes (dal 17 al 19 gennaio) e quella di Chicago (dal 12 al 14 febbraio) prima delle Finali di Las Vegas dell’8 marzo.

Il via alla stagione all’aperto arriverà invece l’8 aprile con la prima tappa di Coppa del Mondo in Florida, negli Stati Uniti d’America, che durerà fino al 13 del mese. Dal 22 al 27 aprile ci sarà invece l’European Grand Prix di Antalya, in Turchia, in cui sarà possibile per lo staff azzurro fare qualche esperimento e dare spazio a qualche giovane, come da tradizione in questa competizione.

A Maggio si inizierà a fare sul serio con la seconda tappa di Coppa del Mondo a Shanghai, in Cina, dal 6 all’11 del mese, il giorno dopo sarà la volta degli azzurri che esordiranno per il 2025 nell’European Youth Cup di Sofia, in Bulgaria, mentre dal 26 al 31 maggio primo appuntamento stagionale per la Nazionale Para-Archery che in casa, a Roma, prenderà parte alla European Cup.

Nel mese di giugno è in programma la terza tappa di Coppa del Mondo ad Antalya, in Turchia, poi inizierà il mese più complesso dell’intera stagione arcieristica, luglio con ben cinque gare internazionali. Si parte dalla quarta e ultima tappa di Coppa del Mondo a Madrid, in Spagna, dall’8 al 13 mese, dal 21 al 28 saranno ben tre le competizioni da vivere tutte d’un fiato: la seconda tappa dell’European Grand Prix, a Arnhem (NED), i Giochi Paralimpici Giovanili Europei di Istanbul (TUR) e i Giochi Mondiali Universitari di Essen, in Germania. Il mese più lungo dell’anno però non è ancora finito, dal 28 al 2 agosto spazio ancora ai giovani con la seconda della European Youth Cup di Catez, in Slovenia.

L’estate sarà ricchissima di emozioni, ad agosto sono in programma i World Games di Chengdu, in Cina, dal 7 al 17, i Campionati Mondiali Targa Giovanili di Winnipeg in Canada dal 17 al 24 e infine la seconda tappa della European Para-Archery Cup di Nove Mesto, in Repubblica Ceca, dal 26 al 31.

In assoluto il mese più importante del 2025 per quanto riguarda il tiro con l’arco sarà settembre com ben due Campionati Mondiali organizzati in Corea del Sud a Gwangju, dal 5 al 12 saranno assegnati i titoli iridati targa mentre dal 22 al 28 sarà la volta del Mondiale Para-Archery. Nel frattempo entrerà nel vivo anche la stagione di Campagna e 3D con i due Europei, uno in Polonia dal 15 al 20 e uno in Serbia, al Belgrado, dal 29 al 4 ottobre. A chiuder l’annata saranno gli appuntamenti di ottobre, dal 10 al 12 la Run Archery Cup a Montigny les Cormeilles, e la European Club Team Cup di Antalya, in Turchia il 18 e il 19. World Archery ha ufficializzato anche la sede della finale del circuito di Coppa del Mondo, che si disputerà a Nanchino, in Cina, tra settembre e ottobre (la data non è ancora stata ufficializzata).

LA STAGIONE NAZIONALE – Ricchissima, come sempre, sarà la stagione degli eventi federali che scatterà già a gennaio con i Campionati Italiani Indoor Para-Archery di Novara del 25 e 26, mentre a febbraio tornano a Pordenone i Campionati Italiani Indoor in programma questa volta dal 5 al 9.

La prima gara all’aperto saranno i Campionati Italiani di Società di Lardirago (PV) del 30 aprile-1 maggio, mentre il 14 e il 15 giugno largo ai giovanissimi con la Finale Nazionale del Trofeo Pinocchio che in questa stagione farà tappa a Merano (BZ). Il 28 e il 29 giugno una delle gare più attese dell’anno: la Coppa Italia delle Regioni, con tutti i Comitati Regionali che si sfideranno per il titolo italiano. Saranno due giorni come sempre molto spettacolari che in questa stagione verranno ospitati a Venaria Reale, in provincia di Torino. La settimana successiva sarà già tempo di assegnare i titoli italiani assoluti targa Para-Archery a Rovereto (TN) dal 5 al 6 luglio. Dal 17 al 20 dello stesso mese andranno in scena con largo anticipo rispetto alle ultime stagioni i Campionati Italiani Targa, anche questi con sede a Rovereto. Gli eventi federali torneranno poi a settembre, tra luglio e agosto il calendario internazionale è davvero troppo intasato, e così dal 5 al 7 sono in programma i Campionati Italiani 3D a Terni e dal 12 al 14 la Coppa Italia Master, a Gubbio (PG) e infine dal 26 al 28 settembre a Città della Pieve (PG) si svolgeranno i Campionati Italiani Campagna. L’ultimo atto sarà come da tradizione la Coppa Italia Centri Giovanili del 13 e 14 dicembre a Cordovado (PN), ultima festa prima di darsi appuntamento al 2026.

IN ALLEGATO IL CALENDARIO EVENTI 2025