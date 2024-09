ARCO Campionati Italiani 3D a Cuglieri: i vincitori dei tricolori Assegnati i titoli italiani individuali e a squadre

Concluso a Torre del Pozzo, a Cuglieri, in provincia di Oristano, il Campionato Italiano 3D, con l’assegnazione dei podi individuali Under 20 e Over 20 delle divisioni Arco Nudo, Arco Istintivo, Longbow e Compound.

La giornata finale della manifestazione organizzata dagli Arcieri Uras in collaborazione con il Comitato Regionale FITARCO Sardegna e sol supporto di altri sodalizi della Regione ha visto in gara molti degli arcieri che già domani partiranno alla volta di Mokrice, in Slovenia, dove la prossima settimana andrà in scena la rassegna iridata 3D, specialità nella quale l’Italia eccelle, come dimostra il primo posto nel medagliere ottenuto ai Campionati Europei di Sansicario dello scorso anno e ai Mondiali 3D di Yankton (Usa) del 2022.

In avvio di giornata è stato anche definito il podio a squadre Over 20 maschile, perché le sfide per il bronzo e per l’oro non erano state concluse il giorno precedente a causa dell’oscurità. A vincere l’oro a squadre, il terzo dopo i successi del 2011 e 2015, sono gli Arcieri Fivizzano (Bellotti, Gallo, Pontremolesi) che hanno la meglio sui campioni uscenti Arcieri delle Alpi (Lazzaroni, Seimandi, Vieceli) 109-103. Bronzo per gli Arcieri Tigullio (Baldini, Godano, Noceti), vincenti sugli Arcieri Costa Etrusca (De Pietro, Fani, Rossi) 105-93.Venerdì sono stati invece assegnati gli altri titoli a squadre. Ad aggiudicarsi l’oro femminile la Sagitta Arcieri Pesaro (Donati, Giorgetti, Marcaccini) che ha superato di un punto all’ultima piazzola le atlete degli Arcieri Città di Pescia (Crocioni, Pennacchi, Sacchetti) 100-99, mentre la medaglia di bronzo va al trio degli Arcieri dell’Airone (Clerici, Desilvestri, Maffiuletti) che battono 55-49 Sardara Archery Team (Angius, Masala, Nioi).A vincere il tricolore maschile giovanile gli Arcieri Altopiano Piné (Avi, Giovannini, Maccarinelli) che superano in finale gli Arcieri dell’Airone (Medina Cerrato, Scudeller, Tironi) 80-73. Terzo posto per gli Archi del Grande Falco (Manca, Mazzi, Romano) vincenti sui padroni di casa degli Arcieri Uras (Nalli, Onali, Pinna) per 67-58.

Anche il tricolore femminile va agli Arcieri Altopiano Piné (Maccarinelli, Melchiori, Sitkevich) che hanno la meglio sulla Pol. Pegasus (Griguoli S., Griguoli D., Toscano) 86-77. Bronzo agli Arcieri Uras (Cotza, Delunas, Mura) che vincono 59-40 il derby sardo con gli Arcieri Torres Sassari (Figus, Pilo, Sanna).

I TITOLI INDIVIDUALI

OVER 20

Nel Compound il campione uscente Marco Bruno (Fiamme Azzurre) conferma l’oro dello scorso anno superando di un punto Paolo Pockaj (ASD Zarja) 42-41, mentre Raffaele Gallo (Arcieri Fivizzano) si guadagna il terzo posto con il 41-38 su Giusto Magrelli (Arcieri del Medio Chienti).

Tra le donne riesce a confermare il tricolore anche Irene Franchini (Fiamme Azzurre) che arriva a quota 5 titoli, superando per un punto l’atleta di casa Ilaria Spanu (Arcieri Uras) 39-38, mentre Elisa Baldo (Arcieri Decumanus Maximus) vince il bronzo con il 43-36 su Anna Puricelli (AGM).

Nell’Arco Istintivo Giuliano Faletti (Arcieri delle Alpi) vince il suo primo oro in questa divisione vincendo la finale con Luca Rossi (Arcieri Costa Etrusca) 31-26. Terzo posto per Ivano Lolli (Le Frecce di S. Margherita) che ha la meglio su Massimo Cavanna (AGA) per 28-24.

Tra le donne il match per il primo posto ha visto la vittoria, per la prima volta in carriera, di Michela Donati (Sagitta Arcieri Pesaro) che supera Barbara Pagliuca (Arcieri Costa Etrusca) 24-18. Erminia D’Agostino (Arco Club Capri) ottiene il bronzo con il 23-18 su Simonetta Graziani (Arcieri della Volpe Bianca).

Nell’Arco Nudo Alessio Noceti (Arcieri Tigullio), al termine di un match equilibrato si aggiudica la sfida per il tricolore con Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre) 41-40 raggiungendo il suo secondo titolo dopo quello del 2022. Bronzo per Alessandro Morini (Ypsilon Arco Club) che batte 39-36 Simone Barbieri (Malin Archery Team).

Nel femminile la campionessa in carica Cinzia Noziglia (Fiammo Oro) conferma il titolo italiano e raggiunge quota 6 tricolori, il quinto consecutivo, superando di misura la beniamina di casa Eleonora Meloni (Arcieri Uras) 35-34 che non riesce a completare la rimonta all’ultima freccia. Rania Braccini (Arcieri Lucca) si prende il bronzo superando Alia Hamoude (Arcieri Virtus) 37-28.

Nel Longbow Ignazio Efisio Tiana (ASD Annuagras) conquista il suo primo tricolore in carriera grazie al 35-26 su Alfredo Dondi (Le Frecce di S. Margherita) e Riccardo Bergonzi (Shadow Archery Team) si prende il terzo posto con il 37-23 su Marco Pontremolesi (Arcieri Fivizzano).

Tra le donne anche Gabriella Sabetta (Arcieri del Molise) scrive per la prima volta il suo nome sull’albo d’oro della manifestazione battendo in finale Cristina Fiorano (Le Frecce di S. Margherita) 29-15, mentre la campionessa uscente Maria Cristina Giorgetti (Sagitta Arcieri Pesaro) si porta a casa il bronzo superando la compagna di squadra Elena Garbugli (Sagitta Arcieri Pesaro) 31-21.

UNDER 20Nel Compound il campione uscente Mattia Corgiat Loia (Arcieri Iuvenilia) viene superato all’ultima freccia da Davide Ciaccarini (ASD Puma Riano) che si guadagna il suo primo tricolore con il 37-36 conclusivo. Nella sfida per il terzo posto Mattia Celi (Compagnia degli Etruschi) vince all’ultima freccia 40-39 nei confronti di Omar Cecco (Arcieri del Tagliamento) dopo un lungo testa a testa.

Nel femminile la campionessa in carica Martina Del Duca (Sardara Archery Team) riesce a confermarsi sul gradino più alto del podio, con la complicità di Sofia Morari (Arcieri dell’Airone) che, in vantaggio all’ultima freccia, si lascia superare dall’atleta sarda 34-31. Ginevra Seneca (Arcieri Altopiano Piné) vince il derby per il bronzo all’ultima freccia con Sara Conci (Arcieri Altopiano Piné) con il 34-32 conclusivo.

Nell’Arco Istintivo vince nuovamente l’oro Mattia Cabodi (Hunter Archery Team) battendo Tiziano Piumatti (Arclub I Falchi di Bra) 34-15. Terzo posto già assegnato a Gabriele Arras (Arcieri Torres Sassari).

Nel femminile la campionessa uscente Asia Genovese (Arcieri Sagittario) non riesce a difendere il titolo del 2023, oro che va invece a Ylenia Bianchi (Arcieri della Volpe Bianca), vincente 28-25. Al terzo posto c’è Matilde Cabodi (Hunter Archery Team) che ha la meglio per 13-10 su Alessandra Schiavi (Le Frecce di S. Margherita).

Nell’Arco Nudo Matteo Dessì (ASD Annuagras) ottiene la medaglia d’oro superando in finale Gabriele Pizzutto (Arcieri della Fenice FVG) 40-29 e Gabriele Medina Cerrato (Arcieri dell’Airone) vince il bronzo con il 31-23 su Antonio Mottola (Arcieri della Stella).

Nel femminile Emma Svaldi (Arcieri Altopiano Piné) conquista il tricolore con il 31-28 su Claudia Aluzzi (Arcieri della Stella), mentre il terzo posto lo vince Sofia Toscano (Pol. Pegasus) superando Marta Malacrida (Arcieri dell’Airone) 34-21.

Nel Longbow il match per l’oro vede la vittoria di Flavio Manca (Archi del Gran Falco) che supera in finale l’atleta di casa Edoardo Pinna (Arcieri Uras) 18-10. A vincere il bronzo Thomas Casula (Arcieri Terranoa Olbia) che chiude in rimonta la sfida con Alessio Tironi (Arcieri dell’Airone) 23-18.

Nel femminile il titolo italiano lo vince Elena Maccarinelli (Arcieri Altopiano Piné) superando Silvia Porretta (Arcieri delle Due Corone) 18-8, mentre Emma Calcagno (Le Frecce di S. Margherita) si prende la terza piazza con il 15-11 su Deborah Griguoli (Pol. Pegasus).

I TITOLI ITALIANI MIXED TEAM

OVER 20

Longbow – Conquistano il tricolore gli Arcieri Fivizzano (Brogi, Pontremolesi) superando in finale 60-54 la Sagitta Arcieri Pesaro (Giorgetti, Ambrosi). Terzo posto per le Frecce di S. Margherita (Forni, Dondi) che vincono la sfida con gli Arcieri Torres Sassari (Bozzi, Arca) 50-38.

Arco Nudo – Medaglia d’oro per gli Arcieri Tigullio (Noziglia, Noceti) che battono 65-52 gli Arcieri Città di Pescia (Colombo, Pennacchi). Sul terzo gradino del podio gli atleti di casa degli Arcieri Uras (Meloni, Bandini) che superano in rimonta gli Arcieri dell’Ortica (Goldoni, Figliola) 64-63.

Arco Istintivo – A prendersi il titolo italiano sono le Frecce di S. Margherita (Forni, Lolli) grazie al 52-44 ottenuto sugli Arcieri della Volpe Bianca (Graziani, Macciocca). Bronzo per gli Arcieri Costa Etrusca (Pagliuca, Rossi) che vincono la finalina 54-45 sull’Arclub I Falchi di Bra (Bo, Panero).

Compound – Conquistano il primo posto gli Arcieri dell’Airone (Maffiuletti, Tironi) superando gli Arcieri Iuvenilia (Matzutzi, Bruno) 78-71, mentre si classificano terzi gli Arcieri delle Alpi (Franchini, Vieceli) dopo lo spareggio vincente sugli Arcieri Grande Milano (Puricelli, Casiello) 83-83 (20-18).

UNDER 20

Longbow – Il titolo giovanile del longbow va agli Arcieri Altopiano Piné: Elena e Daniele Maccarinelli superano 38-15 la squadra di casa degli Arcieri Uras (Cotza, Pinna).

Arco Nudo – A vincere l’oro arco nudo nel giovanile sono gli Arcieri della Fenice FVG con Monica e Gabriele Pizzutto che battono 72-55 gli Arcieri del Falco (Carlini, Fagioli). Terzo posto per gli Arcieri Altopiano Piné (Avi, Sitkevich) che hanno la meglio sugli Arcieri dell’Airone (Malacrida, Medina Cerrato) che finisce 49-41.

Arco Istintivo –Matilde e Mattia Cabodi dell’Hunter Archery Team si prendono il primo posto superando 57-20 gli Arcieri Uras (Figus, Arras).

Compound – Il titolo giovanile va agli Arcieri dell’Airone (Morari, Scudeller) che vincono in finale sul Sardara Archery Team (Del Duca, Melis) 77-69. Bronzo agli Arcieri Altopiano Piné (Melchiori, Giovannini) dopo il 71-67 su Francesca e Antonio Garofalo degli Arcieri della Stella.

com. Stam. FITARCO