ARCO CdM Antalya: Nespoli in semifinale, il misto compound per il bronzo

World Cup (3^ prova) Antalya (TUR), 18-23 giugno 2024 Mauro Nespoli conquista la semifinale Roner-Fregnan per il bronzo nel misto compound

Continua l’exploit dei compound italiani ad Antalya, in Turchia, dove si sta svolgendo la terza tappa di Coppa del Mondo. Gli azzurri, dopo aver conquistato un posto in finale per l’oro a squadre maschile (sabato alle 9,40 contro la Turchia) e uno in semifinale nell’individuale femminile con Elisa Roner (sabato alle ore 13,15 contro la britannica Gibson), sabato si giocheranno anche la finale per il bronzo mixed team contro la Colombia (Lopez, Gomez Zuluaga) alle 10,15 (ora italiana). Primo acuto anche della nazionale dell’arco olimpico con Mauro Nespoli che domenica alle 15 circa sfiderà il brasiliano Marcus D’Almeida in semifinale.

I match del fine settimana verranno trasmessi in diretta su Archery+ e una sintesi andrà in onda nei prossimi giorni su Rai Sport.

IL MISTO COMPOUND PER IL BRONZO – A firmare la terza impresa di fila nel compound sono stati Elisa Roner ed Elia Fregnan che battono in rapida successione la Svizzera 158-149, il Lussemburgo 157-155 e l’India 156-154. In semifinale l’Italia perde invece per un solo punto 155-156 con il Kazakistan ma avrà modo di rifarsi sabato mattina cercando di salire sul podio. Fuori al primo turno il mixed team olimpico formato da Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli che perdono contro la Colombia 5-3.

MAURO NESPOLI IN SEMIFINALE – Mauro Nespoli vola in semifinale dove si troverà davanti il brasiliano Marcus D’Almeida, n.1 del world ranking, dopo aver vinto tutte le sfide odierne. L’azzurro batte 6-2 D’Amour (ISV), l’iraniano Mohammadizardkhaneh 7-3, il cinese Li 6-4 dopo una bellissima rimonta e infine il britannico Wise 6-2 meritandosi l’accesso alle ultime e decisive sfide per le medaglie. Gli altri due semifinalisti saranno l’indiano Bommadevara e il coreano Kim Woojin.

Federico Musolesi arriva fino agli ottavi dove perde con il tedesco Vetter 6-2 dopo i successi contro Tai (TPE) allo shoot off 6-5 (10-8) e il 6-4 con il messicano Grande. Fuori al primo turno Alessandro Paoli, battuto 6-0 dal francese Valladont.

Nel femminile l’unica a superare il primo turno è Chiara Rebagliati che batte 6-2 la slovena Cavic e poi perde con la spagnola De Velasco 7-3. Nelle prime sfide eliminatorie Tatiana Andreoli si arrende alla statunitense Casey Kaufhold 6-2 e Lucilla Boari perde allo shoot off 6-5 (9-8) con l’indonesiana Choirunisa. A sfidarsi nelle semifinali femminili saranno Yang (CHN)-Bhakat (IND) e Valencia (MEX)-Sonoda (JPN).

Mauro Nespoli al primo turno eliminatorio

Lucilla Boari e Chiara Rebagliati durante le eliminatorie

I quattro semifinalisti dell’arco olimpico