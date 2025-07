ARCO CdM Madrid: azzurri fuori dalle finali

L’Italia esce di scena dalla quarta tappa di World Cup in svolgimento a Madrid (ESP). Questa mattina non sono riusciti ad andare oltre gli ottavi di finale i due mixed team, nel ricurvo gli azzurri perdono solo allo shoot off con gli Usa 5-4 (19-18) finalisti per l’oro, mentre nel compound il ko arriva con l’India, reduce dal record del mondo ottenuto in qualifica.

Nel pomeriggio sono svanite anche le speranze degli arcieri del ricurvo con l’eliminazione agli ottavi di finale di Federico Musolesi e Roberta Di Francesco. Domani e domenica le finali di compound e ricurvo, senza atleti italiani in campo, in diretta su Archery+, mentre una sintesi verrà trasmessa nei prossimi giorni da Rai Sport.



I RISULTATI DEL RICURVO INDIVIDUALI – Nelle eliminatorie individuali del ricurvo maschile Federico Musolesi raggiunge gli ottavi di finale grazie ai successi per 6-2 con lo svizzero Chabin e 6-2 con il cinese Qi. L’azzurro si arrende però al messicano Matias Grande, vincente 6-0. Fuori al primo turno sia Mauro Nespoli, sconfitto 7-3 dal francese Chirault, sia Matteo Bilisari che riesce a strappare un set al campione olimpico Kim Woojin, ma perde 6-2.

Nel femminile l’ultima ad arrendersi è Roberta Di Francesco che perde agli ottavi di finale 7-3 contro la testa di serie numero 3 del tabellone, la tedesca Bauer. In precedenza, l’azzurra aveva vinto 7-1 con la moldava Mirca e 6-4 con la brasiliana Trinidade Estevez Pereira. Si ferma al turno precedente Loredana Spera, che ad Antalya nella terza tappa aveva conquistato il quarto posto assoluto. L’arciera vince 6-2 con Joey Tan (MAS), ma perde 6-2 con la cinese Li. Sconfitta al primo scontro per Chiara Rebagliati, superata 6-0 dall’olandese Roeffen.

I RISULTATI DEI MIXED TEAM AZZURRI – Termina con un pizzico di sfortuna la corsa del mixed tema del ricurvo formato da Roberta Di Francesco e Federico Musolesi. I due azzurri battono senza problemi al primo turno la Repubblica Ceca 6-0, poi si trovano davanti gli Stati Uniti d’America. La sfida è una battaglia lunga che si trascina fino allo shoot off in cui l’Italia perde solamente di un punto 5-4 (19-18).

Ottavi di finale fatali anche per la coppia del compound composta da Andrea Nicole Moccia e Lorenzo Gubbini. Nel primo turno arriva la vittoria, 154-153 con la Svezia, ma nel secondo match gli azzurri escono di scena. La sconfitta arriva contro l’India che, reduce dal record mondiale al termine del ranking round, batte l’Italia 155-151.

LE FINALI – Nel ricurvo domenica alle 11,35 ad affrontarsi per l’oro saranno Stati Uniti d’America e Corea del Sud, mentre poco prima per il terzo posto scenderanno in campo Taipei e Francia. Nel compound la finale per l’oro di sabato alle 11,35 sarà tra Corea del Sud e Olanda, il bronzo se lo giocheranno India e Honduras.

