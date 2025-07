ARCO CdM Madrid: eliminate le squadre del ricurvo e i compound

Coppa del Mondo (IV prova) Madrid (ESP), 7-13 luglio 2025 Eliminate ai quarti le squadre azzurre del ricurvo Gli azzurri del compound fuori dalla corsa alle medaglie individuali

Le squadre del ricurvo dell’Italia vengono eliminate entrambe ai quarti di finale nella quarta e ultima tappa della World Cup. A Madrid la formazione maschile con Nespoli, Musolesi e Bilisari si arrende 6-0 agli USA, mentre le azzurre Rebagliati, Di Francesco e Spera, dopo l’argento conquistato ad Antalya, non riescono a superare la Cina (5-3). In entrambi i casi gli italiani sono stati eliminati da squadre che si giocheranno la finale per l’oro domenica.

Nel pomeriggio sono scesi in campo i compound per le eliminatorie individuali. Nessuno dei sei azzurri è riuscito ad accedere alle semifinali. Michea Godano, dopo il quarto posto di Antalya, è stato l’arciere che è andato più avanti, eliminato agli ottavi dal turco Haney, lo stesso avversario che aveva vinto il bronzo ai suoi danni in Turchia.

Domani ultima opportunità per raggiungere i match per le medaglie. Al mattino si disputeranno le eliminatorie mixed team del ricurvo e del compound. Nel pomeriggio le eliminatorie individuali del ricurvo.

I RISULTATI DELLE SQUADRE AZZURRE DEL RICURVO – Due vittorie e una sconfitta per l’Italia maschile di Matteo Bilisari, Mauro Nespoli e Federico Musolesi. Gli azzurri battono 6-0 la Malesia, poi si ripetono con il 6-2 sulla Cina ma ai quarti di finale vengono battuti 6-0 dagli USA.

La squadra femminile formata da Chiara Rebagliati, Loredana Spera e Roberta Di Francesco nel primo match di giornata batte in rimonta la Germania allo shoot off 5-4 (30-28), ma ai quarti di finale viene sconfitta dalla Cina con il risultato di 5-3.

Nel ricurvo maschile la sfida per l’oro sarà tra gli USA e la Francia e si disputerà domenica alle 10,40, il bronzo è invece andato alla Corea del Sud dopo il 6-2 sul Giappone. Nel femminile alle 10 di domenica si affronteranno per l’oro Corea del Sud e Cina, terzo posto per gli Stati Uniti d’America che battono Taipei 6-2.

LE ELIMINATORIE INDIVIDUALI COMPOUND – Non riescono a raggiungere le semifinali i compoundisti azzurri. Ancora una volta a fare più strada di tutti è Michea Godano che si arrende agli ottavi di finale 147-146 con il turco Haney, lo stesso avversario che lo aveva superato nella finale per il bronzo nella tappa di Antalya. Un risultato amatro, perché Godano aveva avuto la meglio 143-141 sul numero uno del tabellone Yadav (IND) e 145-144 il danese Bramsen. Escono al primo turno Lorenzo Gubbini, battuto allo shoot off 143-143 (10-9) dal britannico Lane ed Elia Fregnan, sconfitto 146-147 dal messicano Reyes Cravioto.

Nella gara femminile Elisa Bazzichetto vince con l’americana Paige 143-138 ma subito dopo viene battuta dalla svedese Winsenne 139-137. Nel primo scontro escono sconfitte sia Giulia Di Nardo, 142-135 con la coreana Han, sia Andrea Nicole Moccia, 145-139 con la Sullenberger (USA).

FOTO WORLD ARCHERY – libere da diritti editoriali

Com. Stam. foto

Di Francesco, Rebagliati e Spera nelle eliminatorie a squadre