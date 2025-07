ARCO CdM Madrid: gli Azzurri puntano alla finalissima

Coppa del Mondo (IV prova) Madrid (ESP), 7-13 luglio 2025 Azzurri in Spagna puntano alla qualificazione per la finalissima

La Nazionale FITARCO ha raggiunto oggi Madrid per la quarta e ultima tappa del circuito di Coppa del Mondo. Quella che si disputerà nella capitale spagnola da domani, martedì 8 luglio, fino a domenica 13 luglio, è l’ultima possibilità per guadagnarsi i punti necessari per qualificarsi alla finalissima che si disputerà per la prima volta in Cina, a Nanchino, dal 17 al 19 ottobre.

L’Italia arriva in Spagna dopo aver disputato quattro match per la medaglia nella precedente tappa di Antalya: finale per l’oro con la squadra femminile ricurvo (Di Francesco, Rebagliati, Spera) e finali per il bronzo nel misto ricurvo (Di Francesco, Nespoli), nell’individuale ricurvo con Loredana Spera e nel compound con Michea Godano. Dopo la sperimentazione regolamentare vista in Turchia, che prevedeva una gara di qualifica da 60 frecce invece che da 72 e l’11 come massimo punteggio, sia per ricurvo che per compound, nella tappa di Madrid si tornerà al consueto regolamento con il 10 come massimo punteggio.

GLI AZZURRI IN GARA – L’Italia scenderà in campo nel ricurvo maschile con Matteo Bilisari, da marzo entrato nel gruppo sportivo della Marina Militare, che prende il posto di Matteo Borsani, insieme ai confermati arcieri dell’Aeronautica, Mauro Nespoli e Federico Musolesi. Tra le donne spazio allo stesso terzetto che ha chiuso con l’argento ad Antalya: Roberta Di Francesco (Fiamme Azzurre), Chiara Rebagliati (Fiamme Oro) e Loredana Spera (Arcieri della Signoria). Nel compound maschile confermati Elia Fregnan (Arcieri Del Torrazzo) e Michea Godano (Arcieri Tigullio), mentre Lorenzo Gubbini (Arcieri Città di Terni) prende il posto di Marco Bruno, riserva a casa per l’occasione. Nel femminile in gara due atlete degli Arcieri del Torresin, Elisa Bazzichetto e Andrea Nicole Moccia, insieme a Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi). Un terzetto giovanissimo. Al seguito degli azzurri il capo delegazione Alessandro Albanese, la Team Manager Marcella Tonioli, il tecnico del ricurvo Amedeo Tonelli, l’assistente tecnico del ricurvo Michele Frangilli e il Direttore Tecnico del compound Tiziano Xotti.

IL PROGRAMMA – Oggi, lunedì 7 luglio, e domani mattina si disputeranno i tiri di prova. Martedì 8, nel pomeriggio, il via alle 72 frecce di ranking round del compound che determineranno il tabellone degli scontri diretti. Mercoledì 9 luglio al mattino le eliminatorie a squadre compound fino all’assegnazione dei bronzi e nel pomeriggio la qualifica del ricurvo. Giovedì 10 al mattino eliminatorie fino alle finali per il terzo posto delle squadre ricurvo e nel pomeriggio le eliminatorie individuali del compound fino ai quarti. Venerdì 11 spazio alle eliminatorie mixed team di entrambe le divisioni al mattino e nel pomeriggio alle eliminatorie individuali del ricurvo, sempre fino ai quarti. Sabato 12 giornata interamente dedicata alle sfide a squadre e individuali per il podio compound e domenica 13 luglio la chiusura con le finali per il podio ricurvo.

DIRETTA ARCHERY+ E SINTESI RAI SPORT – I match decisivi di sabato e domenica verranno trasmessi in diretta su Archery+, il canale web di World Archery. Una sintesi delle finali verrà mandata in onda in TV da Rai Sport.

