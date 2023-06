ARCO CdM Medellin: Nespoli in semifinale

World Cup (3^ prova) Medellin (Col), 12-18 giugno 2023 Mauro Nespoli conquista la semifinale Domenica la sfida con Brady Ellison (Usa)

Impresa di Mauro Nespoli a Medellin, in Colombia, nella terza tappa di Coppa del Mondo. L’arciere azzurro, che sarà alfiere dell’Italia ai Giochi Europei di Cracovia 2023, ha conquistato l’accesso per le semifinali individuali dell’arco olimpico e domenica, in diretta streaming su Olympic Channel, affronterà lo statunitese Brady Ellison, numero 3 del mondo, per provare a raggiungere la finale per l’oro contro il vincente del derby coreano tra Kim Je Deok e Lee Woo Seok. La lunga corsa dell’olimpionico italiano è scattata con il 6-2 sul brasiliano De Carvalho Almeida, poi è continuata con il 6-0 rifilato all’olandese Broeksma e il 6-2 al messicano Rojas. Ai quarti Nespoli ha battuto 6-4 il turco Mete Gazoz nel remake dell’ultima finale olimpica volando in semifinale, ora il sogno è quello di portarsi a casa l’oro che significherebbe approdare direttamente alle finali di Coppa del Mondo di settembre a Hermosillo, in Messico.

I match per il podio delle finali che vedranno protagonista l’atleta dell’Aeronautica Militare verrà trasmessa nei prossimi giorni da Rai Sport.

GLI ALTRI RISULTATI DELL’OLIMPICO – Per quello che riguarda gli altri azzurri, buona la corsa di Alessandro Paoli che viene eliminato agli ottavi da Gazoz solamente dopo uno sfortunato shoot off 6-5 (9*-9). La vittoria del turco è stata praticamente millimetrica. L’atleta delle Fiamme Azzurre aveva avuto accesso al match contro il campione Olimpico turco dopo aver vinto i match con l’indiano Chauhan 7-1 e con il compagno di squadra Marco Morello 7-3. Si è fermato invece al primo turno Federico Musolesi, sconfitto 6-0 dall’arciere di Taipei Su.

Semifinale sfiorata tra le donne per Tatiana Andreoli che viene battuta ai quarti dalla tedesca Kroppen 6-2, dopo i successi ottenuti con Chiu (TPE) 7-3, con Bhakat (IND) 6-2 e con Roman (MEX) 7-3. Terminata al secondo turno la corsa di Chiara Rebagliati eliminata dall’indiana Bhajan Kaur (6-0) dopo la vittoria per 6-2 sulla giapponese Noda. Sconfitta al primo turno per la junior Roberta Di Francesco, 7-1 con la tedesca Kroppen, e per Lucilla Boari, 7-1 con la statunitense Gnoriega.

La semifinali vedranno in campo domenica Lim (KOR)-Mucino Fernandez (USA) e Ruiz (MEX)-Kroppen (GER).

I RISULTATI DEL MIXED TEAM – L’Italia non è riuscita a raggiungere le sfide che valgono le medaglie nelle competizioni mixed team

. Nel ricurvo Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli battono prima le Isole Vergini (Aberntahy, D’Amour) 5-1 ma poi vengono estromessi dalla corsa dalla Germania (Schwarz, Unruh) con la sconfitta per 5-3.Sfortunata anche la giornata della coppia del compound Elisa Roner e Michea Godano. Il duetto azzurro agli ottavi ha perso la sfida contro El Salvador (Corado, Hernandez) 152-151.

Le gare dei mixed team sono proseguite con tutti i turni eliminatori fino alle semifinali. Nell’arco olimpico la finale per l’oro sarà tra Corea del Sud e Stati Uniti, quella per il bronzo vedrà affrontarsi India e Taipei. Nel compound la lotta per il primo posto sarà tra Colombia e Messico, quella per il terzo tra Porto Rico ed Estonia.

