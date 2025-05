ARCO CdM record mondiale Turchia. Italia fuori dalle finali

Eliminati agli ottavi i mixed team azzurri Italia fuori dalle finali anche nell’individuale ricurvo Record mondiale della Turchia nel compound misto

Termina senza nessuna finale raggiunta l’avventura dell’Italia nella seconda tappa di World Cup. A Shanghai (Chn) sono usciti di scena gli azzurri del ricurvo nella gara individuale e i mixed team sia dell’olimpico che del compound. Nel misto compound la Turchia ha messo a referto il nuovo record mondiale con 160 punti sui 160 disponibili e dieci frecce sulla X. Sabato e domenica le ultime due giornate della competizione con tutte le finali trasmesse in diretta da Archery+ e nei prossimi giorni verrà trasmessa una sintesi su Rai Sport.

I RISULTATI INDIVIDUALI DEL RICURVO – Niente impresa nel primo turno della gara individuale del ricurvo per Federico Musolesi che viene sconfitto 6-2 dal numero uno del mondo Brady Ellison. In contemporanea arriva anche la sconfitta per Mauro Nespoli, ancora per 6-2, contro il tedesco Vetter. Fanno un solo passo in più le azzurre, Lucilla Boari batte la compagna Roberta Di Francesco 7-3 poi si arrende 6-2 alla tedesca Kroppen, testa di serie numero 3 del tabellone. Stesso percorso per Chiara Rebagliati che batte 6-4 la turca Tarakci e poi viene battuta 6-0 dalla coreana Kang che poi si guadagna la semifinale contro la compagna di squadra Lee (Kor). L’altra semifinale vedrà in campo Lim (Kor)-Kumari (Ind). Nel maschile si giocheranno le medaglie Kim Woojin (Kor)-Salunkhe (Ind) e Addis (Fra)-Grande (Mex).

I RISULTATI DEI MIXED TEAM – Giornata sfortunata per Michea Godano ed Elisa Roner nella gara mixed team compound. La coppia azzurra batte agli ottavi di finale l’Estonia, ma esce di scena ai quarti contro la Gran Bretagna dopo la sconfitta allo shoot off 157-157 (20*-20). La formazione britannica si guadagna poi la finale per l’oro contro la Turchia, battendo in semifinale l’India 158-156. La coppia turca Burun-Akcaoglu, oltre a una medaglia sicura, torna da Shanghai con il record del mondo mixed team compound grazie all’incredibile prestazione fornita agli ottavi finale con 160 punti su 160 disponibili e la bellezza di dieci X su 16 frecce, una in più della Danimarca che deteneva il precedente primato. Il match per il bronzo sarà invece India-Malesia.

Viene eliminato agli ottavi il mixed team del ricurvo formato da Mauro Nespoli e da Roberta Di Francesco. Gli azzurri superano agevolmente 6-0 l’Australia, poi però si trovano davanti la Corea del Sud e perdono la sfida degli ottavi di finale 5-3. I coreani si giocheranno l’oro con la Cina, mentre la finale per il bronzo sarà Germania-Turchia.

FOTO WORLD ARCHERY LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI

Kroppen (Ger) e Boari a Shanghai

