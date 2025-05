ARCO CdM Shanghai: record italiano per le azzurre compound Buon avvio dei compound azzurri

È iniziata nella mattinata italiana la seconda tappa di World Cup. A Shanghai, in Cina, sono i compound ad aprire la competizione con le 72 frecce di ranking round in cui brilla Elisa Roner, quinta in classifica.

Buona la prova della squadra femminile (Roner, Di Nardo, Tonioli) che è già ai quarti di finale con tanto di primato italiano migliorato di 4 punti (2091), mentre la squadra maschile (Bruno, Fregnan, Godano) partirà dagli ottavi: in entrambi i casi domani sarà sfida tra azzurri e Gran Bretagna. Nel misto compound – gara recentemente inserita nel programma olimpico di Los Angeles 2028 – Roner e Godano, dopo il quinto posto in qualifica, affronteranno venerdì agli ottavi l’Estonia.

Domani, mercoledì 7 maggio, in programma anche le 72 frecce di ranking round del ricurvo. In campo per l’Italia ci sono Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Matteo Borsani, Roberta Di Francesco, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati.

COMPOUND FEMMINILE – Arriva a pochi passi dal podio virtuale Elisa Roner nella gara femminile. L’arciera azzurra si piazza al quinto posto con 705 punti in una classifica che vede in prima posizione la messicana Becerra e la britannica Gibson a 711 e al terzo l’indiana Dhamangaonkar a 708. Roner – che dopo la prima prova di coppa del mondo è tornata al 5° posto nel ranking mondiale – è passata direttamente al secondo turno delle eliminatorie, così come la compagna Marcella Tonioli sedicesima al termine delle qualifiche con 698 punti e pronta ad affrontare l’arciera del Vietnam, Nguyen. Trentaduesima posizione con 688 per Giulia Di Nardo che invece partirà dal primo turno contro la kazaka Yonussova.

Nella gara a squadre il terzetto azzurro è quinto con 2091 punti, risultato che migliora di 4 punti il precedente primato italiano Squadre Nazionali (2087 pt) realizzato agli Europei del 2018 da Tonioli, Franchini e Anastasio. La formazione azzurra ha avuto accesso diretto ai quarti di finale dove affronterà la Gran Bretagna.

COMPOUND MASCHILE – C’è un terzetto tutto a quota 714 punti in testa al ranking round individuale del compound maschile. L’olandese Schloesser, il coreano Kim e l’indiano Verma condividono la prima piazza in una classifica che vede per l’Italia Michea Godano al ventunesimo posto (703), grazie a una grande rimonta nella seconda parte di gara, ed Elia Fregnan e Marco Bruno distanziati di un solo punto (698-697) al trentaduesimo e al trentaquattresimo posto.

Tutti e tre gli arcieri azzurri partiranno dal primo turno eliminatorio, in programma giovedì, con Godano che sfiderà il croato Buden, Fregnan che se la vedrà con il danese Damsbo e Bruno che affronterà il neozelandese Mcneilly.

Nella gara a squadre l’Italia partirà dall’ottavo posto con 2098 punti e la prima avversaria sarà la Gran Bretagna nel match di domani degli ottavi di finale.

Nel mixed team Elisa Roner e Michea Godano hanno ottenuto la quinta posizione in classifica con 1408 e sfideranno l’Estonia agli ottavi di finale.

Com. Stam. FITARCO