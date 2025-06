ARCO Coppa delle Regioni: vince la Lombardia davanti a Piemonte e Lazio

E’ la Lombardia a vincere la Coppa Italia delle Regioni 2025 ospitata da Venaria Reale. La squadra del Presidente Marco Spingardi composta da Andrea Beraldo, Samuele Grazioli, Chiara Soldi, Alice Dugaria, Luca Scudeller, Mirco Bonini, Alberto Costanzo, Pietro Ghibaudi, Camilla Brioschi, Giulia Guerrini, Clelia Phyllis Ceriana, Sofia Rabino, Matteo Uggeri, Alessandro Lodetti, Pierto Nardon, Alessandra Bigogno, Elena Menegoli, Silvia Berta, seguiti dai tecnici Luciano Ravazzani, Mauro Bissa, Gianni Falzoni, Chiara Pavone, Luca Alberti, conclude la gara con 12774 punti.

In seconda posizione si piazza il Piemonte (12486 punti) davanti al Lazio (12381) che chiude il podio. Quarta posizione per i campioni in carica della Toscana (12362), quinto il Veneto (12157), sesta la Sicilia (11910), settima l’Emilia Romagna (11835), ottavo il Friuli Venezia Giulia (11717), nona la Sardegna (11071), decima la Liguria (10904), undicesimo Trento (10623), dodicesima la Puglia (10276), tredicesima l’Umbria (10242), quattordicesima la Campania (10051), quindicesimo l’Abruzzo (10036), sedicesime le Marche (9927), diciassettesima la Calabria (9547), diciottesimo Bolzano (8271), diciannovesima la Valle d’Aosta (7092), ventesima la Basilicata (6122) e ventunesimo il Molise (2564).

I RISULTATI DELLA I GARA STAR – Nella gara tiro alla targa senior conquista la prima posizione il Friuli Venezia Giulia (3350), secondo posto per la Lombardia (3325) e terzo per il Piemonte (3255).

Primo posto nella competizione maschile del ricurvo per il Piemonte con Roberto Marengo che batte 6-2 Marco Zaghis del Veneto. Il bronzo va al collo di Samuele Grazioli della Lombardia con il 7-3 su Marco Vigliani (Sardegna).

La Lombardia si prende l’oro femminile con Alice Dugaria e il 7-1 su Linda Bortoli (Friuli Venezia Giulia). Terzo posto per la toscana Ginevra Landi contro Claudia Compagnucci (Lazio) 6-0.

Vittoria nella gara compound maschile per la Sicilia con Roberto Sottile, bravo a prendersi il successo contro Leonardo Costantino (Piemonte) allo shoot off 143-143 (10-9). Bronzo a Dennis Cecco (Friuli Venezia Giulia) con il 139-139 (10-9) su Marco Fozzi (Sardegna).

Oro nel femminile per il Friuli Venezia Giulia grazie alla rimonta di Martina Serafini che batte allo shoot off 137-137 (10-9) Isabella Ferrua (Sardegna). Bronzo per Valeria Barigazzi (Emilia Romagna) con il 138-133 su Mary Rossi (Lazio)

I RISULTATI DELLA II GARA STAR – Il podio della gara di tiro alla targa giovanile vede la Toscana davanti a tutti con 6643 punti, secondo il Lazio (6479) e terzo il Piemonte (6474). Esulta la Toscana nella gara Junior maschile grazie alle frecce di Giovanni Lenzi che vince 6-4 con Mattia Giuseppe Tari (Lazio). Bronzo per Lorenzo Palermo della Sicilia, 6-2 con Lorenzo Aristei (Umbria).

Tra le Junior oro per Emma Di Vita (Piemonte) grazie al 6-2 sulla calabrese Michela Valentino, sale sul terzo gradino del podio Elena Cantore (Puglia) con il 6-2 su Clelia Phyllis Ceriana (Lombardia).

Nella gara Allievi vittoria per la Sicilia con Marco Sfuncia che batte 7-1 Umberto Ungarelli (Emilia Romagna). Terzo posto per Silvano Volpato (Veneto) dopo il 6-0 contro Niccolò Mazzuoli (Toscana).

Al femminile successo per Evelina Feliziani (Marche) con il 6-2 su Giulia Caruso (Campania), terzo posto per Anna Callegari (Liguria) con il 6-0 su Loreley Centore (Friuli Venezia Giulia).

Doppietta della Toscana nella classe Ragazzi. Edoardo Nunziati si prende l’oro al termine di una bellissima finale contro Matteo Poiana (Friuli Venezia Giulia) conclusa allo shoot off 6-5 (9-8). Spareggio anche nel match per il bronzo con Luca Napoletano (Lazio) che batte Federico Piredda (Sardegna) 6-5 (10*-10)

Nel femminile la vittoria dell’oro va a Vittoria Capuccini con il 7-1 su Elisa Lo Nero (Emilia Romagna), vince la finale per il bronzo Sofia Rabino (Lombardia) 6-2 su Elisa Micai (Sicilia).

Doppia vittoria del Piemonte tra gli Junior del compound. A conquistare l’oro della gara maschile è Federico Della Sorte con il 143-141 contro Leonardo Pace (Lazio). Il match per il bronzo va a Luca Scudeller (Lombardia) che vince 142-133 su Antonio Garofalo (Campania).

Oro all’ultima freccia nel femminile per Bianca Catalano che batte 121-120 Chiara Momesso (Umbria). Terzo posto per Camilla Brioschi (Lombardia) grazie al 136-134 su Ilaria Corbu (Sardegna).

I RISULTATI DELLA III GARA STAR – Nella gara dedicata al tiro di campagna la Lombardia si prende il primo posto con 3191 punti davanti alla Sicilia (2964) e al Veneto (2875).

Medaglia d’oro nel ricurvo maschile per Antonio Giuffrida della Sicilia grazie al successo in finale per 51-48 su Giuliano Palmioli (Marche). Bronzo alla Lombardia con Pietro Nardon (Lombardia) che vince il match con Gian Lorenzo Soldi (Piemonte) 58-54.

Tra le donne primo posto per Asia Genovese (Lazio) con il 47-43 contro la lombarda Silvia Berta. Bronzo per la ligure Sara Noceti con il 58-50 su Francesca Caramuscia (Puglia).

Nel compound vince la medaglia d’oro Francesco Sparvoli (Marche) con il successo per 63-61 su Matteo Ciaccarini (Lazio). Il bronzo viene assegnato allo shoot con Aljoscha Kienzl (Bolzano) che vince 65-65 (6-5) contro Ermes Massoli (Umbria).

L’oro femminile va alla veneta Ludovica Pradetto Battel che batte 60-51 Angela Moschen (Trento). Sara Ret (Friuli Venezia Giulia) vince il bronzo 67-54 con Mariateresa Rastiello (Campania).

Medaglia d’oro nell’arco nudo maschile a Matteo Uggeri (Lombardia) grazie alla vittoria in finale su Simone Figliola (Emilia Romagna) 49-40. Terzo posto per Stefano Reggiani (Piemonte) con il 41-39 su Alberto Antonini (Toscana).

Nella gara femminile il successo va a Trento con Eleonora Strobbe che batte Nina De Luca (Sicilia) 51-21. Terzo posto per Cristina Florentina Bacin (Toscana) che vince 43-38 contro Teresa D’Amario (Abruzzo).

Com. Stam. + FITARCO