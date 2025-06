ARCO Coppa Italia delle Regioni a Venaria Reale

Federazione Italiana Tiro con l’Arco XXIII Coppa Italia delle Regioni Memorial Gino Mattielli Venaria Reale (TO), 27-29 Giugno 2025 Tutto pronto a Venaria Reale per la sfida tra le squadre regionali

La Coppa Italia delle Regioni 2025 approda nello splendido scenario di Venaria Reale (To). Dal 27 al 29 luglio saranno i giardini della residenza sabauda, dal 1997 inserita nella lista del Patrimonio dell’umanità UNESCO, a fare da palcoscenico a uno degli eventi federali più sentiti dell’intero calendario nazionale. I 21 Comitati Regionali si affronteranno per cercare di vincere la competizione, la Toscana è campione in carica dopo il successo del 2024, mentre i padroni di casa del Piemonte sono la Regione che più volte ha alzato la coppa al cielo, ben sette.

Circa 1000 le persone attese a Venaria Reale tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori: ancora una volta il tiro con l’arco si dimostra disciplina che unisce sport e turismo. L’evento è inoltre uno dei più importanti del calendario di Venaria Reale – Città Europea dello Sport 2025.

COMITATO ORGANIZZATORE – Il Comitato organizzatore della manifestazione si avvale del supporto della Reggia di Venaria, del Comune di Venaria Reale, delle istituzioni del territorio e del prezioso supporto delle società Arcieri Sentiero Selvaggio, in primis, e Arcieri delle Alpi. Una squadra che è al lavoro da tempo e ha un unico obiettivo, come spiega Paolo Ferrero, presidente del Comitato Regionale Fitarco Piemonte e del Comitato Organizzatore: “Abbiamo cercato di offrire la miglior organizzazione possibile in un contesto particolarmente prestigioso, per cui voglio ringraziare la direzione della Reggia di Venaria e il Comune di Venaria Reale con cui abbiamo creato un forte legame che spero possa aiutarci a portare in queste location altri eventi nazionali e internazionali. La Coppa Italia delle Regioni – Memorial Gino Mattielli 2025 è la manifestazione più rappresentativa del panorama arcieristico nazionale, la più alta espressione del meglio di ogni regione d’Italia, dove si concretizza il lavoro dei Comitati Regionali, con i propri tecnici, i tecnici personali degli atleti, delle singole società, ma soprattutto è una preziosa occasione per i singoli arcieri di mettersi in evidenza e confrontarsi con il resto d’Italia“.

TRE GARE PER VINCERE IL TROFEO – La competizione è divisa in tre tipologie di gara e si disputa in due luoghi diversi che rendono questo evento il più difficile da organizzare da un punto di vista logistico.

La “Prima Gara Star”, dedicata agli atleti delle categorie Senior e Master delle divisioni Ricurvo e Compound impegnati nel tiro alla targa. La “Seconda Gara Star”, rivolta alle categorie giovanili (Junior, Allievi, Ragazzi e Giovanissimi) appartenenti alla divisione olimpica e compound impegnate sempre nel tiro alla targa. Infine, la “Terza Gara Star”, che vede impegnati gli atleti delle categorie Master e Senior, appartenenti alle divisioni Ricurvo, Arco Nudo e Compound, sui percorsi del tiro di campagna. In tutti e tre i casi, gli arcieri e le arciere si contendono il podio vestendo la maglia della propria Regione.

Saranno poi i punteggi ottenuti sommando le tre differenti classifiche, con l’aggiunta di una serie di bonus assegnati in base alle vittorie ottenute negli scontri diretti individuali, a definire la classifica definitiva per Regioni.

I CAMPI DI GARA – Si rendono così necessari due diversi campi. La gara di tiro alla targa sarà ospitata nei giardini della Reggia, oggi diventati uno straordinario connubio tra antico e moderno, un dialogo virtuoso tra insediamenti archeologici e opere contemporanee. Quella dedicata al tiro di campagna, nella giornata di sabato, sarà ospitata dal campo della società Arcieri delle Alpi, mentre le finali di domenica andranno in scena a Venaria Reale.

IL PROGRAMMA DI GARA – Le delegazioni delle Regioni in arrivo da tutta Italia sono attese a Venaria Reale già nella giornata di venerdì quando potranno testare i campi di gara, con i tiri di prova, prima di dare vita alla cerimonia di apertura. Sabato ci saranno le frecce di qualifica e le prime eliminatorie di tutte e tre le gare, mentre domenica saranno disputate tutte le finali, spesso decisive per la classifica generale per Regioni negli ultimi anni.

LE GARE IN DIRETTA STREAMING – La due giorni di gare sarà trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale Youtube della FITARCO, YouArco, e sui profili social X e Facebook della Federazione. Ampia copertura alla competizione verrà data sui social e sul sito federale.

ALBO D’ORO

2002 Piemonte

2003 Emilia Romagna

2004 Lombardia

2005 Piemonte

2006 Emilia Romagna

2007 Piemonte

2008 Piemonte

2009 Piemonte

2010 Lombardia

2011 Lombardia

2012 Lombardia

2013 Piemonte

2014 Veneto

2015 Veneto

2016 Piemonte

2017 Lazio

2018 Lazio

2019 Lombardia

2020 non disputata

2021 Lombardia

2022 Lazio

2023 Lazio

2024 Toscana

Com. Stam. + foto