ARCO Coppa Italia Giovanile: a Castelfranco Emilia vince il Kosmos Rovereto

Conclusa al Palazzetto dello Sport di Castelfranco Emilia la Coppa Italia Centri Giovanili che ha visto trionfare in finale il Kappa Kosmos Rovereto sull’Arco Club Riccione. Bronzo pari-merito per Castenaso Archery Team e Arcieri Thyrus.

Una grande festa per le 16 migliori squadre italiane che curano il settore giovanile, con la presenza sul campo anche dell’azzurra Lucilla Boari, vincicitrice del bronzo a Tokyo 2020, e del coach della Nazionale ed ex azzurra Natalia Valeeva.

Dopo un anno di assenza è tornato il festoso e colorato chiasso della Coppa Italia Centri Giovanili che ha premiato con il primo posto la società trentina del Kappa Kosmos Rovereto, alla sua seconda vittoria dopo quella raggiunta nel 2004.

Al Palazzetto dello Sport di Castelfranco Emilia, grazie all’organizzazione degli Arcieri del Forte supportati dal Comitato Regionale Emilia Romagna e da volontari arrivati da altre società della regione, questa attesa manifestazione giovanile che tradizionalmente chiude la stagione agonistica e gli Eventi Federali Nazionali è stata portata a termine nonostante le difficoltà dovute alla pandemia.

Il pubblico che normalmente partecipa attivamente con coreragrafie, striscioni e tifo forsennato non è potuto rimanere sugli spalti del campo di gara per evitare pericolosi assembramenti, ma gli organizzatori avevano pensato a un luogo attiguo al palazzetto per poter permettere ai numerosi presenti di seguire le gare e fare il tifo seguendo la competizione da uno schermo.

E’ stata nel complesso una due giorni di gare bella ed avvincente che ha visto anche la partecipazione dell’azzurra Lucilla Boari, medaglia di bronzo a Tokyo 2020, aprire la competizione con un sentito in bocca al lupo a tutti i giovani arcieri partecipanti, mentre oggi, alla cerimonia di chiusura, è venuta a portare il suo saluto un’altra grande campionessa come Natalia Valeeva, l’ex azzurra che vanta un palmares tra i migliori al mondo, adesso impegnata nelle vesti di coach della Nazionale, con la quale ha vissuto da protagonista l’Olimpiade di Tokyo.

LA FINALE – La competizione ha premiato con la vittoria conclusiva il Kappa Kosmos Rovereto che schierava Thomas Petrolli, Mattia Fenzi, Valentino Guglielmon, Sara Caporale, Alyssa Sociati, Maddalena Francesconi ed Eleonora Tommasini, seguiti dai coach Cristina Ioriatti e Flavio Novello. Il gruppo trentino è riuscito ad avere la meglio in finale sull’Arco Club Riccione che contava sulle frecce di Lorenzo De Patra, Lorenzo Fabrizioli, Giacomo Gambuti, Samuele Pecci, Simone Vernocchi, Ana Morgagni e Rebecca Pecci, seguiti dal tecnico Raimondo Luponetti.

Dopo una un’altalena di emozioni, al termine delle 4 volée la finale è terminata 210-205 per il Kosmos Rovereto che è riuscito ad ammortizzare con regolarità e un’ottima media punti un errore arrivato alla seconda volée che poteva compromettere l’esito conclusivo della sfida: l’Arco Club Riccione era riuscito a riportare in equilibrio il match, ma non ha poi trovato i punti necessari per ribaltare il risultato nel finale.



LE SEMIFINALI – Una girandola di emozioni e colpi di scena si erano verificati in precedenza nelle due semifinali: quando i giochi sembravano ormai fatti, come spesso accade nel tiro con l’arco, una freccia sbagliata ha stravolto l’andamento dei match.

Nel derby emiliano-romagnolo tra Castenaso Archery Team e Arco Club Riccione è stata un’ultima freccia sull’1 da parte del Castenaso a ribaltare la situazione e a portare il team di Riccione a giocarsi la finalissima: la partita è finita 203-200, con almeno 6 punti dilapidati da parte del Castenaso che ha potuto comunque festeggiare un ottimo bronzo.

Anche l’altra semifinale, quella tra Kappa Kosmos Rovereto e la società ternana Arcieri Thyrus, si è risolta dopo un’altalena di emozioni e grande equilibrio. Alla fine il match si chiude con il conteggio certosino dei giudici di bersaglio per poter assegnare il passaggio alla finale: a spuntarla è la squadra trentina, che è riuscita ad avere la meglio di misura sugli umbri per 209-208.



I GIRONI ELIMINATORI – In precedenza, nella mattinata, si erano disputati i due gironi eliminatori con scontri diretti all’italiana. Al termine delle sfide della prima fase eliminatoria le prime due squadre classificate dei 4 gironi si erano guadagnate l’accesso al secondo girone che ha visto arrivare alle semifinale le prime due classificate. Tutte le altre hanno continuato a sfidarsi per le posizioni di rincalzo.



LA CLASSIFICA FINALE

1. Kappa Kosmos Rovereto

2. Arco Club Riccione

3. Castenaso Archery Team

3. Arcieri Thyrus

5. Arcieri di Santo Stefano

6. Arcieri Tre Torri

7. Arcieri Città di Pescia

8. Arcieri Bosco delle Querce

9. Arcieri Decumanus Maximus

10. Arcieri Curtis Vadi

11. Arcieri Sagittario del Veneto

12. Malin Archery Team

13. Ypsioln Arco Club

13. Arcieri Varian

15. Arcieri del Roccolo

16. Arcieri del Piave



ALBO D’ORO COPPA ITALIA CENTRI GIOVANILI

2003 – Compagnia Arcieri Del Sole

2004 – Kosmos Rovereto

2005 – Arcieri Iuvenilia

2006 – Arcieri Iuvenilia

2007 – Arcieri Iuvenilia

2008 – Sentiero Selvaggio di Venaria Reale

2009 – Compagnia Arcieri Del Sole

2010 – Sentiero Selvaggio di Venaria Reale

2011 – Arcieri del Piave

2012 – Arcieri del Piave

2013 – Sentiero Selvaggio di Venaria Reale

2014 – Arcieri Marano

2015 – Arcieri Decumanus Maximus

2016 – Arcieri Decumanus Maximus

2017 – Arcieri Torrevecchia

2018 – Arcieri di Santo Stefano

2019 – Arcieri Curtis Vadi2020 – non disputata

2021 – Kappa Kosmos Rovereto

FOTO DI STEFANO MARINO FRANSONI

Terzo posto per il Castenaso Archery Team

gli arcieri impegnati nella qualifica del sabato

Il podio della Coppa Italia Centri Giovanili 2021

La finale tra Kappa Komsos Rovereto e Arco Club Riccione

L’azzurra Lucilla Boari con il presidente del CR Fitarco Emilia Romagna porta il suo saluto ai giovani arcieri in gara

Secondo posto per l’Arco CLub Riccione