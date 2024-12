ARCO Coppa Italia Giovanile: vince l’Arco Club Fossano

XXI Coppa Italia Centri Giovanili Belluno -Palasport Spes Arena 7-8 dicembre 2024 Vince l’Arco Club Fossano argento Arcieri di Santo Stefano, bronzo Arco Club Riccione e Malin Archery Team

Conclusa al Palasport “Spes Arena” di Belluno la XXI edizione della Coppa Italia Centri Giovanili, organizzata dalla società di casa Arcieri del Piave.

Al termine di una lunga giornata di scontri diretti contraddistinta dal consueto tifo sugli spalti che ha accompagnato con coreografie di ogni genere i match dall’inizio alla fine, a guadagnarsi il gradino più alto del podio sono stati per la prima volta nella storia della competizione gli atleti dell’Arco Club Fossano grazie alle frecce di Domenico Fruttero, Giovanni Streri, Lorenzo Bertero, Federico Viglietta, Chiara Conte, Rebecca Manno e Beatrice Streri, guidati dai tecnici Rosario Armando Cedeno e Roberta Poetto.

LE SEMIFINALI – La squadra piemontese, dopo aver concluso le 180 frecce di qualifica al quarto posto, ha chiuso al primo posto il girone D con 4 punti e poi si è guadagnata la semifinale grazie al secondo posto, sempre con 4 punti, il girone F della seconda eliminatoria. A dir poco avvincente la semifinale contro i campioni uscenti dell’Arco Club Riccione (Sofia Colombari, Ana Morgagni, Rebecca Pecci, Noemi Peruzzi, Samuele Pecci e Simone Vernocchi): in pratica il match è stato il remake della finale del 2023, ma con esito diverso, che ha premiato gli atleti di Fossano con il risultato di 222-210, lasciando il bronzo alla squadra romagnola.

L’altra semifinale ha visto invece in gara il Malin Archery Team (Rachele Bandierini, Elisa Lo Nero, Rebecca Riggi, Riccardo Boggian, Thomas Cuccu e Lorenzo Randoli), che aveva vinto inizialmente il girone C, per poi ottenere il secondo posto nel girone E, contro gli Arcieri di Santo Stefano (Giada D’Aguanno, Denise Vaccarello, Mattia Musico, Matteo Pappapicco, Fabio Pietosi e Mattia Tari), primi a punteggio pieno sia nella prima che nella seconda eliminatoria. La sfida, in perfetto equilibrio, si è conclusa sul filo di lana in favore dei laziali 222-221. Anche per la squadra di Casalgrande, come da regolamento, è arrivato in automatico il terzo posto pari merito.

LA FINALE – L’atto conclusivo che ha messo a confronto l’Arco Club Fossano e gli Arcieri di Santo Stefano è stato una vera battaglia di nervi. I piemontesi sono partiti molto bene guadagnandosi un discreto vantaggio, ma la squadra di Spigno Saturnia ha recuperato grazie a un’ottima terza volée, senza riuscire però a completare la rimonta, frutto di un finale di alto livello da parte del Fossano, che si aggiudica il primo posto vincendo la sfida 220-214.

IL PREMIO ALLA MIGLIOR TIFOSERIA – Per quanto riguarda invece l’ambitissimo premio dedicato alla migliore tifoseria, in questa edizione sono stati gli Arcieri Sagittario del Veneto a guadagnarselo con merito, grazie a un gruppo unito, coordinato, colorato e colorito che, tra parrucche biancorosse, strombazzamenti vari e un capopolo vestito, appunto, da sagittario, non ha mai smesso di sostenere la pripria squadra scorrazzando per le tribune del palasport. Una nota di merito, naturalmente, a tutte le altre torcide che con fantasia e passione hanno accompagnato le ottime prestazioni di tutte le squadre che, aldilà dei risultati finali, hanno realizzato punteggi e ottenuto nel complesso delle ottime performance agonistiche.

LA CLASSIFICA FINALE

1. Arco Club Fossano

2. Arcieri di Santo Stefano

3. Arco Club Riccione

4. Malin Archery Team

5. Decumanus Maximus

6. Arcieri Voghera

7. Arcieri Altopiano Piné

8. Arcieri del Piave

9. Arcieri Sagittario del Veneto

10. Arcieri Rio

11. Polisportiva Besanese

12. Kosmos Rovereto

13. Arcieri Tre Torri

14. Arcieri Città di Pescia

15. Arcieri del Roccolo

16. Arcieri Oscar Oleggio

ALBO D’ORO

2003 – Compagnia Arcieri Del Sole

2004 – Kosmos Rovereto

2005 – Arcieri Iuvenilia

2006 – Arcieri Iuvenilia

2007 – Arcieri Iuvenilia

2008 – Sentiero Selvaggio di Venaria Reale

2009 – Compagnia Arcieri Del Sole

2010 – Sentiero Selvaggio di Venaria Reale

2011 – Arcieri del Piave

2012 – Arcieri del Piave

2013 – Sentiero Selvaggio di Venaria Reale

2014 – Arcieri Marano

2015 – Arcieri Decumanus Maximus

2016 – Arcieri Decumanus Maximus

2017 – Arcieri Torrevecchia

2018 – Arcieri di Santo Stefano

2019 – Arcieri Curtis Vadi

2020 – non disputata

2021 – Kappa Kosmos Rovereto

2022 – Arcieri di Santo Stefano

2023 – Arco Club Riccione

2024 – Arco Club Fossano

Com. Stam. FITARCO