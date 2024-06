ARCO Coppa Italia Master: assegnati i titoli assoluti a Sant’Egidio alla Vibrata

Federazione Italiana Tiro con l’arco IV Coppa Italia Master Sant’Egidio alla Vibrata (Te) – Stadio Comunale 8-9 giugno 2024 ASSEGNATI I TITOLI ASSOLUTI

Conclusa allo Stadio Comunale di Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, la IV edizione della Coppa Italia Master organizzata dagli Arcieri il Delfino con il supporto del Comitato Regionale Fitarco Abruzzo.

Dopo le 72 frecce di qualifica di ieri, questa mattina gli arcieri della divisione arco nudo e compound hanno disputato i round eliminatori che hanno decretato i migliori quattro che, per ogni categoria, si sono giocati il podio con l’ultima tornata da 12 frecce. Nel pomeriggio, stesso programma, dedicato alla divisione olimpica.

COMPOUND – A vincere il titolo maschile compound 50-59 anni è Roberto Gaspari (Arcieri Grand Paradis) che si è guadagnato l’oro con 112 punti, seguito sul podio da Stefano Rocchini (Gruppo Arcieri Simba) con 111 e terzo, anche lui con 111, Massimiliano Monachesi (Arco Sport Roma). A fare la differenza tra i due sono stati i punti ottenuti complessivamente da inizio gara, che premiano Rocchini: 1218 contro i 1177 di Monachesi. Quarta posizione per Eros Del Mastro (Arco Club Pontino) con 110.

Nel compound Over 60 maschile a salire sul gradino più alto del podio è Danilo Chinotto (Arcieri delle Alpi) con 116, argento per Cesare Mazzei (Arcieri Torre di Formigine) con 113, bronzo per Giampaolo Guidi (Arcieri Terre di Castelli) con 109, quarto Maurizio Matteucci (Arcieri di Rotaio) con 105.

Nel compound femminile, raggruppato in categoria unica Over 50, conquista l’oro Cinzia Ferrari (Arco Sport Roma) con 111 punti, secondo posto per Patrizia Fusciani (Arco Club Riccione) con 110, terza Silvia Bendinelli (Arcieri del Cangrande) con 105 e quarta Elisa Cattaneo (Arcieri del Pasubio) con 105, ma con un punteggio complessivo inferiore a quello della Bendinelli (1173 contro 1145).

ARCO NUDO – Nella categoria arco nudo 50-59 anni maschile a vincere l’oro è Fabrizio Simoni (Arcieri Saccisica) con 107 punti, argento per Benedetto Didonna (Eco’ Archery Team) con 101, bronzo per Nicola Ferrarese (Arcieri Conte Carmagnola) con 100 e quarto posto a Gionata Re (Arcieri del Medio Chienti) con 88.

Nel maschile 60-65 anni si impone Simone Pizzi (Arcieri Bizantini) con 99, seguito sul podio da Gerardo Zarriello (Arcieri delle Sei Rose) con 96 e da Marcello Tozzola (Arcieri Bizantini) con 93. Quarta posizione per Adriano Belmonte (Arcieri Collegno) che chiude con 88.

Nell’arco nudo maschile Over 65 vince l’oro Loris Degli Esposti (Arcieri Felsinei) con 103 punti, argento per Roberto Morgante (Arcieri Udine) con 94, bronzo per Roberto D’Alessandri (Arco Club Pontino) con 98 e quarto posto a Claudio Valli (XL Archery Team) con 86.

Nell’arco nudo femminile 50-59 anni sale sul primo gradino del podio Stefania Giavelli (Arcieri Altopiano Piné) con 98 punti, seguita da Priscilla Parascandolo (Arcieri Udine) con 94 e da Elena Braida (Arcieri Udine) con 87, mentre chiude quarta Rita Ponziani (Arcieri di Assisi) con 74.

Nella categoria Over 60 vittoria per Cristina Pernazza (Arcieri Augusta Perusia) con 89 punti, seconda Geraldine Scalzo (Arcieri Cus Cosenza) con 84, terza Tiziana Maccarinelli (Arcieri Orione) con 81 e quarto posto per Maria Lucia Piredda (Arco Club Riccione) per 79.

ARCO OLIMPICO – Ad aggiudicarsi il titolo nella categoria 50-54 anni maschile è Procolo Castiglia (Arco Sport Roma) con 103 punti, seguito sul podio da Luigi Sabatino (Frecce Azzurre) con 101 e da Roberto Fabrizioli (Arcieri Rimini – Seven Arrows) con 99. Quarto Ivano Scalera (Rimini Archery School) con 94.

Nella categoria 55-59 anni maschile si impone Alessandro Maresca (Arcieria Partenopea) con 104, argento per Augusto Minati (Arcieri Romano D’Ezzelino) con 102, bronzo per Alessandro De Falco (Arcieri Atlahua) con 101 e ai piedi del podio Mauro Ciarrocchi (Arcieri Piceni) con 100 punti.

Tra i 60-64 anni si aggiudica l’oro Davide Barbiani (Rimini Archery School) con 107, argento a Francesco Favaretto (Arcieri Pesaro) con 104 e bronzo a Roberto Mannu (Arco Club Appia Antica), anche lui con 104 punti, ma a fare la differenza per la posizione finale sono i punti messi a segna da inizio gara: Favaretto 1444 e Mannu 1119. Quarta posizione per Giovanni Ripa con 94.

In cima alla classifica Over 65 c’è Tonino Zaccagnini (Arco Club Pontino) con 105, secondo posto con lo stesso punteggio per Daniele Francesconi (Arcieri Montecchi) che complessivamente ha ottenuto meno punti di Zaccagnini (1118 contro i 1156 del primo classificato), terzo Fosco Bellè (Castenaso Archery Team) con 101 e quarto Claudio Perrotta (Arcieri Peligni) con 80.

Nella categoria 50-59 anni femminile a ottenere l’oro è Stefania Franceschelli (Castenaso Archery Team) con 107, argento per Silvia Berta (Arcieri Bresciani) con 101, stesso punteggio ma medaglia di bronzo per Sabrina Di Gregorio (Arcieri di Assisi) che nel complesso ha messo a segno 1085 punti contro i 1100 della seconda classificata. In quarta posizione Domizia Orestano (Arcieri Romani) con 99.

Tra le Over 60 sale sul gradino più alto del podio Angela Frezza (Sagitta Arcieri Pesaro) con 91, secondo posto per Angela Santi (Landa Team), anche lei con 91 punti, ma Frezza ha realizzato in totale 1025 rispetto ai 966 dell’avversaria. Bronzo per Marisa Ghilardi (Arcieri Bresciani) con 88 e quarta Nataliya Ivanova (Arcieri Montecchi) con 80.

FOTO FITARCO/ERCOLI LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI

Com. Stam. + foto FITARCO

La finale arco olimpico 50-59 anni

la linea di tiro dell’arco olimpico

La qualifica dell’arco compound