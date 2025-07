ARCO Domani il via ai Tricolori Outdoor di Rovereto

63° Campionato Italiano Tiro alla Targa all’Aperto Rovereto (TN), 17-20 luglio 2025 900 arcieri e tanti azzurri a Rovereto per le sfide Tricolori Domenica le finali per i titoli italiani assoluti

Domani il via ufficiale al 63° Campionato Italiano outdoor di tiro con l’arco. Le sfide per i tricolori vanno in scena dal 17 al 20 luglio al Palakosmos di Rovereto, già sede dei Campionati Italiani Para-Archery disputati due settimana fa.

Sulla linea di tiro sono attesi 900 arcieri da tutta Italia per disputarsi i tricolori di classe e assoluti delle divisioni Arco Nudo, Compound e Ricurvo. In campo i migliori arcieri del panorama nazionale, compresi gli azzurri che continuano a preparare i Campionati Mondiali di settembre in Corea del Sud.

IL COMITATO ORGANIZZATORE – A organizzare la gara, come successo per i Tricolori Paralimpici, sarà il Kappa Kosmos Rovereto affiancato dal Comitato FITARCO Trento, dal Comune di Rovereto e dalla Cassa Rurale Vallagarina. Tutte le frecce saranno scoccate al Palakosmos, impianto all’avanguardia interamente dedicato al tiro con l’arco, diventato punto di riferimento per l’attività della Nazionale Giovanile e che la scorsa settimana ha ospitato il raduno della Nazionale Paralimpica.

LA CARICA DEI 900 – A Rovereto saranno in gara per partecipare ai Campionati Italiani 900 atleti in rappresentanza di 214 società. La gara più partecipata sarà quella del ricurvo con 399 arcieri al via, nel compound si confronteranno in 270 mentre nell’arco nudo saranno impegnati 230 atleti.



IL PROGRAMMA DI GARA – Il via ufficiale alla competizione è domani, giovedì 17 luglio: alle 8,45 la cerimonia di apertura, poi le 72 frecce che assegneranno i titoli delle classi giovanili Allievi e Ragazzi di tutte le divisioni in gara, seguite dalle eliminatorie e finali mixed team di queste due categorie.

Venerdì 18 luglio lunga giornata dedicata alle 72 frecce di ranking round di arco nudo al mattino e compound al pomeriggio che, oltre a incoronare i nuovi campioni di classe Juniores, Seniores e Master, comporranno i tabelloni delle eliminatorie per i titoli assoluti individuali e a squadre. Sabato 19 al mattino seguiranno lo stesso percorso gli arcieri del ricurvo, mentre nel pomeriggio si entrerà nel vivo della competizione con tutte le eliminatorie di ricurvo, compound e arco nudo.

Domenica 20 luglio il gran finale con i match validi per i tricolori assoluti: si partirà da quelli dell’arco nudo, si proseguirà con quelli del compound e infine si assegneranno i titoli del ricurvo.

GARE IN DIRETTA SU YOUARCO E SINTESI SU RAISPORT – Le quattro giornate di gara verranno seguite in live streaming su YouArco, il canale youtube della Federazione, mentre una sintesi delle finali di domenica verrà trasmessa nei prossimi giorni da Rai Sport.



I CAMPIONI USCENTI – L’ultima edizione dei Tricolori Targa è stata quella di Camaiore con il maltempo a flagellare il campo di gara e a costringere gli organizzatori a interrompere la competizione prima delle finali individuali. Così i titoli assoluti sono stati assegnati ex aequo: nel ricurvo maschile oro per Mauro Nespoli e Matteo Bilisari, nel femminile affermazione per Loredana Spera e Roberta Di Francesco. Nel compound titoli per Michea Godano e Roberto Sottile e per Giulia Di Nardo e Anna Rocca, mentre nell’arco nudo successo condiviso tra Roberto Olivo e Alessio Noceti e per Giulia Mantilli e Cinzia Noziglia.

Poco prima dell’arrivo del maltempo sono state disputate le sfide a squadre e mixed team. I campioni in carica a squadre nel ricurvo sono gli Arcieri Iuvenilia al maschile, gli Arcieri delle Alpi nel femminile e gli Arcieri Voghera nel mixed team. Trionfi nel compound per la squadra maschile della PAMA Archery Milazzo e per gli Arcieri del Torresin tra le squadre femminili, mentre nel mixed team l’oro è andato al Kappa Kosmos Rovereto. Nell’arco nudo a squadre dominio degli Arcieri delle Alpi a Camaiore con successo sia nel maschile che nel femminile, mentre l’oro mixed team è andato al Malin Archery Team.

