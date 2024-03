ARCO Due pass per Parigi 2024: la Nazionale Paralimpica arriva a quota 9!

8° Fazza Para-Archery World Ranking Tournament Torneo di Qualificazione Paralimpica “Parigi 2024” Dubai (UAE), 2-7 marzo 2024 l’Italia conquista altri 2 pass per le Paralimpiadi di Parigi

A Dubai la Nazionale Paralimpica conquista altri due posti per le Paralimpiadi di Parigi 2024, uno nel compound femminile e uno nel W1 femminile. A raggiungere l’obiettivo nel torneo di qualificazione disputato oggi sono state Giulia Pesci, che ha vinto la competizione del compound superando allo spareggio in un derby tutto azzurro Maria Andrea Virgilio (138-138; 9*-9) e Daila Dameno nel W1 che ha battuto in finale la turca Misir 121-114. Grazie a questo risultato l’Italia andrà in Francia con 9 qualificati sui 12 possibili.

A Dubai la Nazionale italiana Para-Archery conquista altri due posti per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, uno nel compound open femminile e uno nel W1 femminile. Per centrare il bersaglio era necessario arrivare in finale per l’oro nel torneo di qualificazione paralimpica che si è disputato oggi. Nel compound ci sono riuscite sia Giulia Pesci che Maria Andrea Virgilio che si sono sfidate nella finalissima in un derby tutto azzurro vinto dalla Pesci allo spareggio; nel W1 ad approdare fino all’ultimo atto è stata Daila Dameno che ha superato la turca Misir. Salgono così a 9 le carte dell’Italia per Parigi 2024, come a Tokyo 2020: 2 saranno le arciere italiane impegnate nell’olimpico open, nel compound open e nel W1, il massimo possibile in ogni divisione, mentre nell’olimpico open, nel compound open e nel W1 maschile ci sarà un azzurro per ogni divisione. Questo significa che l’Italia ai Giochi sarà in gara sia nella competizione individuale, sia nelle gare a squadre miste.

LE QUALIFICAZIONI DELLE AZZURRE – Per arrivare all’obiettivo oggi Giulia Pesci ha battuto nel torneo di qualificazione paralimpica tutte le avversarie: 131-92 l’ucraina Malykh, 132-129 l’irlandese Leonard e 137-130 l’americana Wallace. Stesso percorso per Maria Andrea Virgilio che ha ottenuto la vittoria con la brasiliana Nunes De Moraes 131-122, 135-116 con l’irachena Al-Murshedy e 137-136 con Akter (BAN). Le due azzurre si sono poi sfidate in finale avendo già in tasca una qualificazione paralimpica (non potevano essere assegnati 2 pass alle atlete della stessa Nazione): lo scontro è finito allo shoot off con vittoria 138-138 (9-9*) per Giulia Pesci.

Grande soddisfazione anche per Daila Dameno nel W1: l’azzurra, grazie al primo posto dopo le 72 frecce di ranking round aveva già raggiunto automaticamente la finale in cui oggi ha battuto 121-114 la turca Misir, meritandosi ancor di più il pass per le Paralimpiadi. Per la poliedrica arciera lombarda, classe ’68, è un risultato storico: a Parigi potrebbe infatti esordire nel tiro con l’arco, dopo aver già vinto in carriera nello sci un argento e un bronzo alle Paralimpiadi invernali di Torino 2006 ed essere stata titolare nel nuoto ai Giochi di Atene 2004.

GLI ALTRI RISULTATI AZZURRI – La corsa verso i pass finisce prima di approdare in semifinale per tutti gli altri azzurri. Nell’olimpico maschile fallisce al primo turno l’assalto al secondo pass di Roberto Airoldi, Davide Bettoni e Giuseppe Verzini sconfitti rispettivamente dal lettone Jonasts 6-5 (9-7), dall’arciere della Repubblica Ceca Chaloupsky 6-0 e dall’atleta del Bangladesh Hossain 6-4.

Nel compound maschile Giampaolo Cancelli batte 143-132 il canadese Watermann, ma si arrende agli ottavi al kazako Medvedev 141-140; per Christian Seneca la sconfitta arriva per 143-132 con Dabil Alnaqbi (UAE).

Finisce ai quarti la corsa degli azzurri del W1 maschile anche per colpa di un tabellone che vede subito sfidarsi Maurizio Panella e Francesco Tomaselli con il primo che vince 137-113 ma perde lo scontro successivo 121-129 con il finlandese Antonios. Sia nel compoud che nel W1 maschile l’Italia resta quindi ferma ad una carta paralimpica.

DOMANI LE FINALI DEL FAZZA PARA-ARCHERY TOURNAMENT – La manifestazione di Dubai si chiuderà domani con le finali a squadre e individuali, ma valide esclusivamente per il World Ranking. L’Italia si giocherà l’oro nel misto ricurvo con Mijno-Travisani contro il Giappone e nel misto W1 con Pellizzari-Tonon contro la Repubblica Ceca. Nella prova individuale sono in corsa per l’oro ricurvo open Elisabetta Mijno con Pooja (Ind) e Stefano Travisani con Toucoullet (Fra), mentre si giocheranno il bronzo nel W1 Maurizio

Panella con Antonios (Fin) e Asia Pellizzari con Pultar Musilova (Cze).IN ALLEGATO FOTO FITARCO LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI

Com. Stam. + foto FITARCO