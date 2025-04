ARCO European Grand Prix (1^ Prova) Antalya (TUR), 26-27 aprile 2025

Dopo la prima tappa di Coppa del Mondo che ha visto l’Italia protagonista negli USA grazie agli arcieri del compound, divisione che è stata recentemente ammessa nel programma Olimpico di Los Angeles 2028 con la competizione mixed team, molto fruttuoso è stato anche il secondo appuntamento internazionale che ha visto gli azzurri impegnati lo scorso fine settimana ad Antalya, in Turchia, per la prima prova dell’European Grand Prix, evento valido anche per il World Ranking.

Gli azzurri, presenti in Turchia con un gruppo quasi del tutto differente rispetto ai convocati della World Cup, hanno tenuto altissimo l’onore italiano raggiungendo il podio sia con le squadre, sia nell’individuale, portando l’Italia al secondo posto del medagliere con 8 allori (4 ori, 2 argenti e 2 bronzi), solamente due in meno dei padroni di casa della Turchia, primi con 4 ori e 6 argenti. Solo le briciole per tutte le altre, in una competizione che contava 27 Nazioni e 173 arcieri sulla linea di tiro tra ricurvo e compound.

FINALI A SQUADRE

Finali Ricurvo – Oro per la Nazionale del ricurvo maschile. Matteo Bilisari, Alessandro Paoli e Michele Frangilli battono la Turchia (Akkouyun, Tumer, Yildirmis) allo shoot off 5-4 (28-25). Gli azzurri dimostrano grande tenacia, vanno sotto due volte, nel primo e nel terzo parziale (53-51 e 56-54), ma recuperano nel secondo e nel quarto (58-55 e 54-52) mandando la sfida alle frecce di spareggio. I tre italiani sono molto più precisi e con due nove e un dieci vincono la sfida.

Tra le donne le azzurre Lucilla Boari, Vanessa Landi e Lucia Mosna si prendono l’oro battendo 5-3 la Germania (Bauer, Klinger, Schwarz). La gara corre sui binari dell’equilibrio, a fare la differenza è la seconda volée in cui le azzurre vincono 57-53 volando sul 3-1. Nelle successive frecce nessuna squadra riesce ad avere la meglio sull’altra, i set finiscono pari (52-52 e 54-54) consegnando il primo posto all’Italia.

Finali Compound – Grande affermazione della squadra maschile formata da Michea Godano, Lorenzo Gubbini e Manuel Sartorello che vince l’oro battendo 238-231 la Turchia (Akcaoglu, Haney, Sezgin), mettendo a referto il nuovo record italiano delle squadre nazionali, superando di un punto quello precedente. L’Italia sfiora la perfezione piazzando tutte le frecce sul “10” e solo due sul “9” lasciando rendendo vana qualsiasi possibilità di rimonta degli avversari. Le prime tre volée sono azzurre (59-58, 60-58 e 60-55) e creano un distacco incolmabile che non viene intaccato dal 60-59 a favore dei turchi nell’ultimo set.

Medaglia d’argento per il terzetto femminile: Francesca Aloisi, Andrea Nicole Moccia ed Eleonora Sarti perdono la finale contro la Turchia (Burun, Oguz, Yuva) 231-227. La partenza azzurra non è delle migliori e le avversarie ne approfittano prendendosi 4 punti di vantaggio (59-55) che diventano sette nelle successive due volée (58-56 e 57-56). L’Italia prova nel finale a recuperare ma sei dieci di fila (60-57) non bastano per la rimonta.

Non riesce a vincere la finale per l’oro anche il mixed team azzurro formato da Andrea Nicole Moccia e Michea Godano che però ha poco da rimproverarsi. La Turchia (Yuva, Sezgin) infatti parte fortissimo e piazza otto frecce sul 10 nei primi due set (40-39 e 40-40). Gli azzurri rimangono incollati al match pareggiando anche il terzo parziale (38-38), ma nell’ultimo altri quattro dieci avversari (40-40) chiudono la porta al possibile sorpasso nel finale.

FINALI INDIVIDUALI

Si conclude con l’oro di Lorenzo Gubbini e i bronzi di Michea Godano e Andrea Nicole Moccia l’European Grand Prix degli azzurri. I compoundisti ad Antalya salgono tre volte sul podio mentre Manuel Sartorello chiude al quarto posto.

Gubbini e Godano sul podio – E’ un podio per due terzi azzurro quello del compound individuale maschile. Nel penultimo atto della competizione Lorenzo Gubbini ha la meglio su Michea Godano 149-144 mentre Manuel Sartorello perde 148-145 il match con il turco Haney. Sartorelli e Godano si sfidano così nel match per il bronzo con l’atleta degli Arcieri Tigullio che vince grazie a una prova di alto livello in cui si prende tutti i parziali tranne l’ultimo e chiude la sfida 148-144.

Nella finale per l’oro Lorenzo Gubbini si trova davanti il padrone di casa Haney. L’azzurro vince l’oro con una gara ai limiti della perfezione in cui centra 14 volte il 10 su 15 frecce. Gubbini vince l’oro con il punteggio di 149-147 portandosi a casa il secondo e l’ultimo parziale, entrambi con un 30-29, e pareggiando gli altri con due 30-30 e un 29-29.

Moccia di Bronzo – Termina con il bronzo la gara individuale tra le donne di Andrea Nicole Moccia che dopo aver perso la semifinale con la turca Yuva per un solo punto (146-145) riesce subito a rialzarsi e a vincere la sfida per il terzo posto con Patina (AIN) con un netto 145-140. Dopo la prima volée perfetta per entrambe (30-30), l’azzurra accelera (30-28) ma subito dopo vede dimezzarsi il suo vantaggio (27-26). Moccia però fa sua la finale negli ultimi due parziali che chiude con autorità 30-27 e 29-28.

GLI AZZURRI IN GARA

Questi gli atleti italiani in gara ad Antalya: Matteo Bilisari (Marina Militare), Michele Frangilli (Aeronautica Militare), Francesco Gregori (Marina Militare), Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), Lucilla Boari (Fiamme Oro), Vanessa Landi (Aeronautica Militare) e Lucia Mosna (Arcieri Valli di Non e di Sole) all’esordio assoluto nella Nazionale maggiore.

Nel compound la scelta è ricaduta su Michea Godano (Arcieri Tigullio), Lorenzo Gubbini (Arcieri Città di Terni), Manuel Sartorello (Arcieri Decumanus Maximus), Marco Seri ( Arcieri Del Medio Chienti), Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia), Andrea Nicole Moccia (Arcieri del Torresin), Paola Natale (Arcieri Decumanus Maximus) e sull’arciera della Nazionale Paralimpica Eleonora Sarti (Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa).

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Archiviato anche il Grand Prix, l’Italia partirà a breve per la terza trasferta internazionale della stagione outdoor. Il prossimo appuntamento è con la seconda tappa di Coppa del Mondo che sarà ospitata a Shanghai, in Cina, dal 6 all’11 maggio.

Per quanto riguarda invece il Grand Prix, la seconda e ultima tappa sarà ad Arnhem, in Olanda, dal 21 al 27 luglio.

Com. Stam. FITARCO