ARCO Europei Campagna: domani il via

European Field Championhips Wałbrzych-Książ (POL), 15-20 settembre 2025 Azzurri pronti per la rassegna continentale tiro di campagna

Il tiro di campagna torna a prendersi la scena. Dopo i World Games, in cui l’Italia ha vinto ben 5 medaglie in questa specialità dominando il medagliere arcieristico, ora gli azzurri sono pronti alla sfida continentale con gli Europei di Wałbrzych-Książ (POL) in programma fino al 20 settembre. Gli azzurri – e tra questi anche diversi titolari di ritorno dai Mondiali Targa in Corea del Sud come Rebagliati, Di Francesco, Borsani e Musolesi del ricurvo, Di Nardo e Godano del compound – sono scesi in campo oggi per i tiri di prova e nella serata andrà in scena la cerimonia di apertura, mentre domani scatteranno ufficialmente le gare con 184 arcieri al via in rappresentanza di 25 nazioni.

IL PROGRAMMA – Martedì 16 settembre i Campionati Europei inizieranno ufficialmente con le frecce di qualifica a distanze sconosciute, seguite mercoledì da quelle a distanze conosciute. Nella stessa giornata sono in programma anche tutte le sfide mixed team fino alle semifinali con la finale per l’oro arco nudo Junior a chiudere la lunga sessione di gara. Giovedì andranno in scena tutte le eliminatorie individuali, venerdì il programma prevede le finali a squadre, mentre sabato, ultimo giorno della competizione, ci saranno tutte le finali individuali di ogni divisione e classe.

I CONVOCATI AZZURRI – L’Italia si presenterà nel ricurvo con Matteo Borsani (Fiamme Gialle), oro agli ultimi World Games e quarto assoluto ai recenti Mondiali Targa, Marco Morello (Aeronautica Militare), Federico Musolesi (Aeronautica Militare), Roberta Di Francesco (Fiamme Azzurre) e Chiara Rebagliati (Fiamme Oro), entrambe medagliate ai World Games, insieme ad Aiko Rolando (Fiamme Oro).

Tra gli Junior la chiamata azzurra è arrivata a Lorenzo Pierangioli (Arcieri Montalcino), Elena Branca (Arcieri Del Feudo Di Maida) ed Emma Di Vita (Arcieri delle Alpi).

Nel compound i convocati sono Marco Bruno (Fiamme Azzurre), Michea Godano (Arcieri Tigullio), Federico Pagnoni (Arcieri Città di Terni), Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi), Andrea Nicole Moccia (Arcieri del Torresin) e Irene Franchini (Fiamme Azzurre). Tra gli Junior vestiranno la maglia della Nazionale, Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia) e Isabella Bacerio (Castenaso Archery Team).

Nell’arco nudo spazio all’oro e all’argento ai World Games, Simone Barbieri (Malin Archery Team) e Cinzia Noziglia (Fiamme Oro), insieme a Giuseppe Seimandi (Fiamme Azzurre), Matteo Uggeri (Arcieri Bresciani), Alessandra Bigogno (Arcieri Bresciani) ed Eleonora Strobbe (Arcieri Altopiano Pinè). Tra gli Junior convocazione per Giulio Locchi (Arcieri Rocca Flea), Linda Grezzani (Arcieri Bresciani) e Barbara Feltre (Arcieri Altopiano Piné).

