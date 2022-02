ARCO Europei Indoor: 8 finali individuali per l’Italia e 7 semifinali a squadre

L’Italia raggiunge otto finali individuali ai Campionati Europei Indoor di Lasko. Nell’olimpico due sfide per l’oro e una per il bronzo, nell’arco nudo finale femminile tutta italiana.

Bene anche le squadre azzurre: oggi, sette terzetti scenderanno in campo per le semifinali e poi si giocheranno una medaglia. Sabato i match per il podio continentale individuale.

Quattro match per l’oro e quattro per il bronzo: sono otto le finali conquistate dagli azzurri impegnati sulla linea di tiro di Lasko, in Slovenia, dove si stanno svolgendo i Campionati Europei Indoor. Nell’olimpico Vanessa Landi si giocherà l’oro senior e, tra gli Under 21, la sorella Ginevra Landi scenderà in campo per il bronzo, mentre l’azzurrino Matteo Balsamo tirerà per il titolo europeo.

Nell’arco nudo finale tutta azzurra per l’oro femminile tra Cinzia Noziglia e Fabia Rovatti. Valter Bastieri, Laura Turello ed Eleonora Meloni hanno raggiunto invece la finale per il bronzo.

Per quanto riguarda le squadre per i primi turni eliminatori, sette i terzetti che hanno avuto accesso alle semifinali che si disputeranno domattina e, successivamente, si andrà sulla linea di tiro per giocarsi il titolo europeo.

I RISULTATI DELL’ARCO OLIMPICO – Grande risultato di Vanessa Landi che si qualifica per la finale per l’oro di sabato alle 16,55 contro la francese Lisa Barbelin. Oggi l’azzurra ha vinto 7-3 con la turca Gizem Ozkan e ancora 7-3 con l’ucraina Anastasia Pavlova.

Nella gara maschile non riescono a superare i quarti di finale Mauro Nespoli e Federico Musolesi con il primo eliminato per una questione di millimetri allo shoot off 5-6 (10-10*) dal francese Clement Jacquey e il secondo fuori dopo il 3-7 con il russo Erdem Tsydypov.

Nelle sfide Under 21 raggiunge la finale per l’oro Matteo Balsamo che con un doppio 6-4 batte prima il turco Efe Gurkan Maras e poi il russo Bair Torgubaev, la sfida che vale il primo posto sarà sabato alle 16,20 contro l’ucraino Alexander Kryvoruchko.

Finale conquistata anche per Ginevra Landi che sabato alle 15,30 si giocherà il bronzo continentale con la turca Sevvai Yakupoglu. Per l’azzurrina oggi vittorie allo shoot off 6-5 (9-8) sulla rumena Madalina Amaistroiae e 7-1 sull’ucraina Dzvenyslava Chernyk. Si arrende invece alla freccia di spareggio Roberta Di Francesco 6-5 (10*-10) contro la turca Ceren Kocur.

I RISULTATI DEL COMPOUND – Non riescono ad approdare alle finali i compoundisti italiani. Al maschile Marco Bruno viene eliminato dal turco Demir Elmaagacli ai quarti (148-147), stesso destino nel femminile per Elisa Roner e Marcella Tonioli battute rispettivamente da Alexandra Savenkova 147-145 e da Elizaveta Knyazeva 146-145, entrambe atlete russe. Fuori ai quarti nella gara Under 21 Elisa Bazzichetto fermata dal 144-141 contro la turca Songul Lok.

I RISULTATI DELL’ARCO NUDO – La conquista del primo oro della storia nell’arco nudo femminile agli Europei Indoor sarà una questione tutta italiana. Sabato alle 10,25 Cinzia Noziglia e Fabia Rovatti si giocheranno la finalissima continentale, la prima ha sconfitto con un doppio 6-0 la russa Yulia Blanter e la danese Maria Olesen, la seconda ha avuto la meglio 6-0 su Maria Savenkova (RUS) e poi ha battuto la compagna Laura Turello 6-2. Quest’ultima si giocherà quindi il bronzo sabato alle 10,10 contro la danese Maria Olesen.

In campo maschile Valter Bastieri si giocherà il bronzo nella finale di sabato alle 10,45 contro il russo Vitalii Budiak dopo che in mattinata ha prima avuto la meglio sul francese David Jackson 7-3 e poi è stato sconfitto 6-4 dal britannico Oliver Hicks. Fuori ai quarti di finale Simone Barbieri dopo il 4-6 contro lo svedese Leo Patterson.

Nella gara Under 21 maschile sabato alle 9,50 Davide Morra sfiderà il romeno Adrian Vlase per l’oro, mentre Eleonora Meloni alle 9,15 sarà impegnata nel match per il bronzo contro la britannica Kathryn Morton dopo la sconfitta di oggi 7-3 contro Amelia Chumber (7-3).

I RISULTATI A SQUADRE – Nell’arco olimpico il terzetto formato da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli batte 6-0 la Polonia (Bak, Czyz, Kaspowski) e domani in semifinale se la vedrà con la Bielorussia.

Fuori dai giochi la selezione femminile Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi che perde allo shoot off contro la Russia (Budazhapova, Mylnikova, Stepanova) 4-5 (28-29).

Conquista la semifinale Under 21 la squadra maschile di Matteo Balsamo, Federico Novati e Marco Zaghis dopo il 5-1 alla Bielorussia (Barliuoh, Kurel, Smolski), il prossimo avversario sarà la Turchia. Centra l’obiettivo anche l’Italia femminile con Chiara Compagno, Roberta Di Francesco e Ginevra Landi che battono 6-0 la Polonia (Bargiel, Michalska, Plaza) e nella sfida che può valere l’accesso alla finalissima si troveranno di fronte la Russia.



Nel compound fuori ai quarti di finale Carlo Bernardini, Viviano Mior e Marco Bruno eliminati allo shoot off 234-234 (30-29) dall’Olanda di Schloesser, Pater, Verwoedt.

Volano in semifinale le donne, Marcella Tonioli, Elisa Roner e Irene Franchini affronteranno l’Estonia dopo aver regolato 237-217 l’Islanda (Daxbock, Ploszaj, Sumarlidadottir).

Non superano i quarti finale nell’Under 21 Antonio Brunello, Leonardo Covre e Andrea Marchetti sconfitti 233-232 dalla Turchia (Akcaoglu, Kirca, Yildiz). Meglio fanno le ragazze che volano in semifinale dove affronteranno la Turchia, oggi infatti Elisa Bazzichetto, Andrea Nicole Moccia e Martina Serafini hanno superato 229-222 l’Islanda (Alfredsdottir, Beneditktsdottir, Sigurdardottir).

Nell’arco nudo il terzetto maschile (Valter Basteri, Simone Barbieri, Daniele Bellotti) tirerà in semifinale contro la Russia, mentre la squadra femminile (Cinzia Noziglia, Fabia Rovatti, Laura Turello) è già in finale per l’oro ed è in attesa di conoscere la sfidante.

Com. Stam.