ARCO Finale Coppa del Mondo Tlaxcala (Mex), 19-20 ottobre 2024 World Cup: Mauro Nespoli ed Elisa Roner pronti per la finalissima

Sorteggiati i match dei quarti di finale: sabato Roner sfida Becerra (Mex) nel compound donne e Nespoli domenica in campo con Grande (Mex) nell’olimpico maschile

Tutto quasi pronto a Tlaxcala, in Messico, per le Finali di World Cup 2024. Il circuito mondiale arriva al suo atto conclusivo a cui hanno avuto accesso i migliori otto arcieri della stagione di Coppa nell’arco olimpico e nel compound, maschile e femminile. Le sfide in terra messicana sono in programma sabato 19 per la divisione compound e domenica 20 ottobre per le sfide dell’arco olimpico. Al via ci saranno anche due azzurri: Mauro Nespoli nel ricurvo, alla sua settima partecipazione, ed Elisa Roner nel compound, al suo esordio nella finalissima del circuito.



LE SFIDE DEGLI AZZURRI Nella notte italiana sono stati sorteggiati i match dei quarti di finale e stabiliti i tabelloni degli scontri diretti. Nell’arco olimpico maschile domenica alle 18,16 (ora italiana) Mauro Nespoli sfiderà il padrone di casa Matias Grande (Mex) e se dovesse passare il turno affronterà uno tra il Campione Olimpico coreano Kim Woojin e il francese Thomas Chirault. Dall’altra parte del tabellone le sfide saranno Andres Temino (ESP)-Marcus D’Almeida (BRA) e Dhiraj Bommadevara (IND)-Lee Woo Seok (KOR). Le semifinali e i match per il podio sono previsti dalle 18,57 alle 19,50 (ora italiana).

Nel compound la prima avversaria di Elisa Roner sarà la messicana Andrea Becerra, sfida che andrà in scena sabato intorno alle 22 (ora italiana). Dalla stessa parte del tabellone ci sono Alexis Ruiz (USA) e la colombiana Sara Lopez (quest’ultima detiene il record di 8 vittorie nelle finali di World Cup): sarà una di queste due la sfidante di Roner nel caso in cui l’azzurra dovesse passare il turno. Gli altri match sono: Dafne Quintero (MEX)-Ella Gibson (GBR) e Meeri-Marita Paas (EST)-Surkeha Hyothi Vennam (IND). Le semifinali e finali sono previste alle ore dalle 22,57 alle 23,50 (ora italiana).

LE ALTRE SFIDE Queste le sfide del compound maschile: Mike Schloesser (NED)-Sawyer Sullivan (USA), James Lutz (USA)-Nico Wiener (AUT), Fuge (IND)-Priyansh (IND) e Sebastian Garcia (MEX)-Mathias Fullerton (DEN).

I quarti di finale dell’arco olimpico femminile saranno: Lim Siheyon (KOR)-Alejandra Valencia (MEX), Xialoei Yang (CHN)-Deepika Kumari (IND), Angela Ruiz (MEX)-Jiaman Li (CHN) e Waka Sonoda (JPN)-Hunyouns Jeon (KOR).

IL PROGRAMMA Le finali di Coppa del Mondo scatteranno sabato 19 ottobre alle 18 con le sfide del compound maschile, la strada delle arciere del compound femminile inizierà dai quarti di finale alle 22 (ora italiana) con le finali per il podio alle 23,30.

Domenica sarà invece il giorno dell’arco olimpico con inizio dei quarti di finale maschili alle 18 italiane e poi semifinali e finali in programma dalle 18,57 alle 19,50. A concludere la kermesse sarà l’arco olimpico femminile nella serata italiana, dalle ore 22 alle 23:50.

STREAMING E TVLe gare saranno trasmesse integralmente in diretta streaming dalla piattaforma Archery+. Una sintesi delle finali sarà poi trasmessa nei giorni successivi da Rai Sport.

NESPOLI E RONER ALLE FINALI DI WORLD CUP

L’olimpionico torna in campo a livello internazionale dopo le Olimpiadi di Parigi e punta al bersaglio grosso: l’oro alle Finali di World Cup è uno dei pochi allori che mancano nel suo fornito palmares. Per Mauro Nespoli è la settima partecipazione all’evento, la quarta di fila, nel 2019 ha vinto l’argento, l’anno scorso salì sul terzo gradino del podio battendo l’indiano Bommadevara. Proverà a salire per la terza volta in carriera sul podio della manifestazione che chiude definitivamente la stagione internazionale outdoor.

Nel compound Elisa Ronerè esordiente assoluta alle finali di coppa del mondo. La giovane azzurra è in grande crescita e ha avuto accesso alle frecce di Tlaxcala grazie alla vittoria della tappa di Antalya (Tur), che è stato anche il suo primo successo in Coppa del Mondo dopo alcuni ottimi piazzamenti. L’arciera italiana già nel 2023 era salita sul podio con un bronzo, ma ora può provare a portarsi a casa una medaglia ancora più importante arrivando all’evento da vice campionessa europea in carica.

TUTTI I PARTECIPANTI

Nella gara dell’arco olimpico maschile Mauro Nespoli dovrà vedersela con il meglio del tiro con l’arco mondiale. Al via ci saranno il campione olimpico in carica Kim Woojin e l’altro sudcoreano Lee Woo Seok, che ha eliminato l’azzurro a Parigi ai quarti di finale. Attenzione anche a Marcus D’Almeida, brasiliano a lungo primo nella classifica mondiale e campione in carica e all’indiano Dhiraj Bommadevara, terzo nell’ultima tappa di Antalya, che era stato battuto lo scorso anno da Nespoli nella finalissima per il bronzo. Gli altri sfidanti saranno il francese Thomas Chirault, medagliato a squadre a Parigi 2024, lo spagnolo Andres Temino e il padrone di casa Matias Grande.

Nel compound femminile l’arciera più attesa è sicuramente Sara Lopez (COL), campionessa in carica e capace di vincere la Finale di Coppa del Mondo ben otto volte in carriera: nessuno è mai arrivato a tanto nella storia del tiro con l’arco. In gara anche l’indiana Vennam, oro nella prima tappa di Shanghai, Ella Gibson, britannica numero uno del mondo e campionessa europea in carica, vincente quest’anno nella finale della rassegna continentale di Essen proprio contro la Roner, l’estone Meeri Marita Pass che l’azzurra ha battuto in finale ad Antalya, le padrone di casa Andrea Becerra, numero due del mondo, e Dafne Quintero oltre all’americana Alexis Ruiz, cinque volte sul podio di Coppa del Mondo in carriera.

Nell’olimpico femminile l’arciera da battere sarà sicuramente la coreana Lim Sihyeon reduce dal record del mondo e dall’oro individuale, misto e a squadre femminile a Parigi 2024. Insieme a lei ci sarà la connazionale Jeon Hunyoung, bronzo individuale e oro a squadre all’ultima Olimpiade. A provare a fermare le coreane saranno l’indiana Deepika Kumari, 4 argenti alle Finali di Coppa del Mondo in carriera, la cinese Li Jiaman, la padrona di casa Alejandra Valencia, numero 3 del mondo, l’altra cinese Yang Xiaolei, oro nella tappa di Antalya, la giapponese Sonoda Waka e la più giovane in gara, la diciottenne messicana Angela Ruiz, bronzo a squadre a Parigi.

Infine ci saranno tutti i big nella gara compound maschile partendo dal campione in carica danese Mathias Fullerton, e continuando con l’olandese Mike Schloesser, numero uno del mondo e oro ad Antalya, la coppia americana Sawyer Sullivan, vincitore a Yecheon in questa stagione, e James Lutz, numero tre del mondo, l’austriaco Nico Wiener, specialista a tutto campo con medaglie non solo nel targa ma anche nel Campagna e nel 3D, il padrone di casa Sabastian Garcia e la coppia indiana Priyansh, due argenti in tre tappe di Coppa del Mondo in questa stagione e Prathamesh Fuge.

