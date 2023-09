ARCO Finale Para-Archery Cup: domani 8 azzurri per l’oro

European Para-Archery Cup – Finale Nove Mesto (Cze), 9-10 settembre 2023 Per gli azzurri otto finali per l’oro e una per il bronzo

Il primo giorno di gare alle Finali della Para-Archery Cup di Nove Mesto è un grande successo per l’Italia. Gli arcieri azzurri domani si giocheranno otto volte l’oro e una volta il bronzo. Tutte le sfide verranno trasmesse in diretta sul canale Youtube di World Archery Europe.

RICURVO – Nell’arco olimpico maschile Stefano Travisani ha la meglio sul polacco Lukasz Ciszke 6-4 e domani alle 11,48 affronterà il francese Guillaume Toucoullet per l’oro individuale. Al femminile è perfetta Elisbetta Mijno che con un secco 6-0 sulla slovena Lavrinc accede al match per l’oro di domani alle 11,16 con la polacca Milena Olszewska.

COMPOUND – Vola in finale per il primo posto anche Matteo Bonacina, bravo a dominare la sfida con l’arciere della Repubblica Ceca Leos Bartos e a chiuderla 148-139. Il match che lo può fare salire sul primo gradino del podio sarà con il finlandese Jere Forsberg alle 15.18. Tirerà per il bronzo Eleonora Sarti domani alle 14.30 con la polacca Kseniya Markitantov dopo aver perso la semifinale di un solo punto con la britannica Jessica Stretton 140-139.

W1 – Si giocherà il metallo più prezioso Paolo Tonon nel W1, l’azzurro ha battuto 133-129 Karei Davidek (CZE) e in finale domenica alle 17.02 se la vedrà con l’ungherese Tamas Gaspar. Trenta minuti prima toccherà ad Asia Pellizzari sfidare l’arciera della Repubblica Ceca Sarka Pultrar Musilova per l’oro.

MIXED TEAM – En plein azzurro nei mixed team con tutte le squadre in finale per il primo posto: nel compound Bonacina-Sarti alle 14 sfideranno la Gran Bretagna (Paterson Pine, Harris), nel W1 Pellizzari-Tonon alle 16 affronteranno Pultar Musilova-Davidek mentre nel ricurvo Mijno-Travisani dopo il successo allo shoot off con la Slovenia (Lavrinic, Fabcic) scenderanno in campo alle 10,26 con la Francia (Benhami, Toucoullet).

