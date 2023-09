ARCO Finale World Cup: Mauro Nespoli cerca l’impresa

World Cup (Finale) Hermosillo (Mex), 9-10 settembre 2023 mauro nespoli pronto per la finalissima

Sabato 9 e domenica 10 settembre a Hermosillo, in Messico, si disputerà la Finale di Coppa del Mondo dell’arco olimpico e del compound. L’unico italiano qualificato alle sfide in centroamerica è Mauro Nespoli che ha raggiunto il traguardo nel ricurvo dopo l’impresa di Medellin (Col). Nella terza delle quattro tappe del 2023, l’atleta dell’Aeronautica Militare ha infatti conquistato l’oro battendo in finale 6-4 in rimonta Kim De Jeok dopo aver eliminato nei turni precedenti avversari come il campione olimpico in carica Mete Gazoz (Tur) e lo statunitense Brady Ellison. Non un singolo exploit visto che nel successivo evento di Parigi l’olimpionico ha raggiunto il quarto posto.

Per Mauro Nespoli è la sesta finale di Coppa del Mondo in carriera, l’arciere azzurro ha raggiunto l’importante traguardo nel 2013 e nel 2018, poi nel 2019 ha ottenuto il suo miglior risultato nella competizione portandosi a casa l’argento, sconfitto solo in finale dal fenomeno statunitense Brady Ellison. L’ultimo atto della World Cup è ormai quasi una consuetudine per Nespoli che è alla terza partecipazione di fila dopo quelle del 2021 e del 2022.

I QUALIFICATI PER LA FINALE DI COPPA DEL MONDO – Nell’arco olimpico maschile gli sfidanti di Mauro Nespoli saranno il moldavo Dan Olaru, il brasiliano e n.1 al mondo Marcus D’Almeida, il coreano Kim Woojin (quattro volte campione) ammessi di diritto dopo le vittorie nelle tappe di Coppa del Mondo. Ci sarà anche il messicano Matias Grande, come padrone di casa, mentre a completare il lotto grazie ai punti guadagnati nelle quattro tappe ci saranno l’altro coreano Lee Woo Seok, lo statunitense Brady Ellison, d’oro alle finali in cinque occasioni, e l’indiano Dhiraj Bommadevara. Nel femminile si giocheranno il titolo la britannica Penny Healey, le coreane Lim Sihyeon e Kang Chae Young, la statunitense Casey Kaufhold, la messicana Alejandra Valencia, l’arciera da Taipei Peng Chia-Mao, la tedesca Michelle Kroppen e la francese Lisa Barbellin.

Nel compound maschile fari puntati sull’olandese Mike Schloesser che la finale di Coppa del Mondo l’ha vinta quattro volte, a sfidarlo saranno lo slovacco Jezef Bosansky, gli indiani Prathamesh Samadhan Jawkar e Abhishek Verma, il messicano Miguel Becerra, il danese Mathias Fullerton e gli americani James Lutz e Sawyer Sullivan. Nel femminile la favorita d’obbligo alla vittoria finale è la colombiana Sara Lopez che ha conquistato sette volte in carriera la competizione, nessuno è riuscito ad arrivare a tanto tra olimpico e compound. Le altre sette arciere saranno le indiane Jyothi Surekha Vennam e Aditi Gopichand Swami, la danese Tanja Gellenthien, la messicana Dafne Quintero, la coreana Cho Su A, la statunitense Liko Arreola e la britannica Ella Gibson.

IL PROGRAMMA E LA DIRETTA STREAMING – L’antipasto della competizione sarà il venerdì con il sorteggio dei match dei quarti di finale e la composizione di tutti i tabelloni, da seguire in diretta streaming sul canale ufficiale Youtube della World Archery. La gara inizierà sabato con tutte le sfide del compound, domenica sarà invece il turno dell’arco olimpico e in questo caso la diretta streaming si sposterà su archery+. La sintesi delle finali verrà trasmessa nei prossimi giorni su Rai Sport.

